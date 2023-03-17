Фары будут выглядеть как новые: чудо-средства для очищения

Очищать фары от грязи и пыли следует регулярно – это прежде всего вопрос безопасности. Осадки, реагенты на асфальтовом покрытии и дорожная грязь быстро загрязняют фары, делая их мутными и непрозрачными. Эти факторы существенно приглушают свет.

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Потускневшую оптику фар можно очистить самостоятельно, с помощью простых ингредиентов. Издание Sante Plus предложило простые и эффективные советы, как почистить фары автомобиля и вернуть им блеск.

Пищевая сода

Сода известна своими очищающими свойствами. Она идеально очистит фары вашего автомобиля – габариты, ближний или дальний свет, передние и задние противотуманные фары.

Следует взять 2 столовых ложки соды и разбавить их водой. Должна получиться густая пастообразная смесь. В ней смачиваем щетку или губку и тщательно протираем фары. Сильно надавливать не нужно, ведь сода обладает абразивными свойствами.

Затем следует ополоснуть фары чистой водой и протереть их сухой тканью из микрофибры.

Белый уксус

Белый уксус – эффективное средство для восстановления и чистки тусклых фар автомобиля. Благодаря своей кислотности он сможет легко удалить грязь. В пульверизатор наливаем 1 чашку воды и 2 стакана. Оставьте раствор на фарах на 2 минуты, а затем протрите салфеткой из микрофибры. Таким образом вы избавитесь от полос, грязи и пыли на фарах.

Зубная паста

При небольшом помутнении поможет белая зубная паста. Нанесите на фары и протрите старой зубной щеткой. Затем промойте водой и высушите.

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