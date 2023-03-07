Что следует сделать после покупки подержанного авто: будет служить еще много лет

Покупая подержанный автомобиль, водители надеются, что транспортное средство прослужит как можно дольше. Но иногда случаются неожиданности – почти сразу после покупки становится понятно, что состояние авто оставляет желать лучшего.

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Убедиться в исправности транспортного средства следует до оформления сделки, хотя водители часто покупают авто, а потом везут его на СТО. Факты ICTV со ссылкой на автоэксперта рассказали, что следует в первую очередь сделать после покупки подержанного автомобиля.

На техосмотре экономить нельзя. Зрительно вычищенный, вымытый, исправный автомобиль может иметь очень много недостатков при более детальном осмотре. Так что лучше заранее потратить лишнюю тысячу гривен на диагностику, чем потом платить в десятки раз больше за ремонт.

Если так получилось, что авто вы приобрели без диагностики, сделайте ее сразу после покупки. Транспортное средство до 10 лет обязательно требует компьютерной диагностики.

Автоэксперт советует обратиться к официальным дилерам. Специалисты быстро определят, случались ли с автомобилем ДТП и какой ремонт уже делал предыдущий владелец.

Обращают внимание и на уровень жидкостей. Речь идет о моторном масле, охладителе, горючем, омывателе стекла и т.д. В идеале следует заменить все жидкости и запомнить дату обновления.

Диагностика ходовой части и тормозов необходима из соображений безопасности.

В общем, подержанное авто лучше покупать у владельца, а не у перекупщиков. Так больше шансов узнать историю транспортного средства. По словам эксперта, 80% авто, ввезенных из-за границы, продают с уменьшенным реальным пробегом. Техосмотр может определить и следующие махинации.

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