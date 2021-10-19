У Tesla новый конкурент: электромобилями займется IT-гигант из Тайваня

Тайванский концерн HonHai, крупнейший в мире OEM-производитель электроники под брендом Foxconn, презентовал три электромобиля, которые будут выпускаться под маркой Foxtron. Две модели относятся к легковой гамме, а электробус Model T адресован муниципальным перевозчикам

Об этом рассказали представили компании на специальном мероприятии Hon Hai Tech Day в Тайбэе. В 2020 году HonHai объединил усилия с тайваньской Yulon Motor, которой принадлежит автомобильный бренд Luxgen. Первыми результатами работы совместного предприятия Foxtron Vehicle Technologies стали сразу три электромобиля под новой маркой Foxtron.

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Для легковой линейки подготовили модельную электрическую платформу MIH (Mobility in Harmony). В зависимости от "надстройки" она может иметь колесную базу от 2750 до 3100 мм, передний, задний или полный привод, переднюю двухрычажную подвеску или классические стойки McPherson, заднюю полузависимую подвеска или многорычажную конструкцию. Для MIH разработали широкую палитру электромоторов мощностью от 130 до 460 л.с., а также несколько вариантов тяговых батарей емкостью от 93 до 116 кВтч.

По примеру Генри Форда и Илона Маска, в компании не стали выдумывать длинные и сложные имена, а ограничились лаконичными Model C, Model E и Model T. Первым в серию в 2023 году отправиться среднеразмерный кроссовер Foxtron Model C. Он достигает в длину 4640 мм, а колесная база составляет 2860 мм, что сопоставимо с популярными у нас Skoda Kodiaq Nissan X-Trail. Салон будет оснащаться тремя рядами сидений.

Первенец марки получит полный привод с двумя электромоторами суммарной мощностью 408 л.с. По предварительным данным он сможет преодолевать на полностью заряженной батарее до 700 км и разгоняться до "сотни" за 3,8 с. Производитель обещает для Model C привлекательную цену в $35 тысяч.

Вторым представителем семейства станет представительский седан Model E. Дизайн для модели разработало известное дизайн-ателье Pininfarina. Длина модели – 5100 мм, колесная база – 3100 мм, а коэффициент аэродинамического сопротивления Cd — выдающиеся 0,22. По этим параметрам он сопоставим с Mercedes-Benz S-Class и Audi A8. Одной из особенностей новинки является трехместный салон с тремя индивидуальными креслами для водителя и двух пассажиров на втором ряду. Вместо переднего пассажирского сидения установили регулируемую подставку для ног.

Автомобиль будет приводиться в движение двумя электромоторами суммарной мощностью 748 л.с., которые смогут разгонять седан до "сотни" за 2,8 секунды, а батареи должно хватить на 750 км пути.

Еще одна перспективная новинка от бренда Foxtron – городской электробус Model T. Он оснащен батарее на 400 кВтч. Автобус способен преодолевать расстояние до 400 км с максимальной скоростью до 120 км. По замыслу производителя, первые экземпляры начнут выполнять регулярные маршрутные рейсы в столице Тайваня уже в будущем году.

Производство электромобилей будет организовано в Таиланде и США. В Соединенных Штатах продукция компании будет собираться на заводе Lordstown. Помимо бренда Foxtron здесь будут производить также электромобили под марками Lordstown и Fisker. Интересно, что IT-гигант планирует не только выпускать электромобили самостоятельно, но и стать поставщиком комплектующих для других автопроизводителей, как он уже делает со своими электронными комплектующими. А с учетом того, что Foxconn является главным поставщиком компонентов для компании Apple, скорее всего электромобиль "яблочного" бренда будет базироваться на платформе MIH.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda рассказала о своем электрическом будущем.