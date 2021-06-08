Fisker анонсировал проект PEAR

Американская компания Fisker поделилась информацией о своем проекте PEAR – Personal Electric Automotive Revolution – концепции создания экологически чистого транспортного средства. Проект предполагает полностью нейтральное производство на всех стадиях.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. По словам неисправимого романтика Хенрика Фискера, к 2027 года компания представит производственный комплекс по выпуску экологически чистых автомобилей.

Главное отличие концепции PEAR заключается в том, что все фазы, от начального эскиза до утилизации пришедшего в негодность автомобиля, не должны наносить никакого вреда окружающей среде. Что касается электромобиля Fisker Ocean, то его продажи вновь отложили, на этот раз до ноября 2022 года.

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В компании заявили, что в будущем электромобиле будут использоваться переработанные материалы и восстановленные компоненты. Он будет производиться на заводе, который работает исключительно на возобновляемых источниках энергии. Также компания будет обеспечивать утилизацию отходов по окончании срока службы, и намерена использовать общедоступные зарядные станции, которые работают на 100% возобновляемой энергии.

Электромобиль PEAR будет выпускаться в США. Он получит легкую платформу FP28, которая будет использовать минимальное число компонентов. Это позволит снизить себестоимость электромобиля. По предварительным оценкам цена будет стартовать с $30 тысяч без учета государственной поддержки, а производство должно начаться в четвертом квартале 2023 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Fisker показала электрокар, на котором будет ездить Папа Римский.