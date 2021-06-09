Lordstown оказался не готов к выпуску конкурента Tesla Cybertruck

Американская компания Lordstown Motors заявила, что не сможет организовать производство электрического пикапа Endurance, если не найдет источников финансирования. В настоящее время она находится под пристальным вниманием Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Об этом сообщает NewYork Times. В документах, поданных в SEC, электрический стартап признал, что есть "существенные сомнения в нашей способности продолжать свою деятельность" – юридическая фраза, которую компании часто используют, чтобы предупредить инвесторов о том, что они могут не выжить.

На конец марта у Lordstown было $587 млн наличными, а чистый убыток за первый квартал составил $125 млн. В компании считают, что нынешнее состояние не позволит профинансировать организацию серийного производства и продажи пикапов Endurance.

Видео дня

"Руководство в настоящее время оценивает различные альтернативы финансирования и может стремиться привлечь дополнительные средства путем выпуска ценных бумаг, посредством договоренностей со стратегическими партнерами, путем получения кредита от правительства или финансовых учреждений", – говориться в документах для SEC.

В конце мая генеральный директор Lordstown Motors Стив Бернс заявил, что компании потребуется привлечь дополнительный капитал, чтобы к концу года выпустить 2200 пикапов.

На прошлой неделе производитель автомобилей сообщил, что он получил письмо от SEC, в котором сообщалось, что он может быть исключен из листинга фондовой биржи Nasdaq из-за опоздания с подачей квартального отчета.

Напомним, что компания Lordstown Motors провела официальную презентацию электрического пикапа Endurance в июне прошлого года. А главной особенностью машины являются электромоторы-колеса. Каждое из них развивает мощность 152 л.с., а суммарно в арсенале Endurance аж целых 608 л.с. Благодаря этому автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 5,5 секунд.

Серийное производство должно было стартовать в первом квартале нынешнего года. В компании даже похвастались наличием 20 тысяч предзаказов на пикап, который оценили в $52,5 тысяч. Но, похоже, он пополнит список проектов, которые так и не были реализованы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford представила первый электрический пикап F-150 Lightning и уже получила рекордное количество заказов на новинку.