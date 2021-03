Porsche провел онлайн-презентацию Taycan Cross Turismo

Компания Porsche провела онлайн-презентацию нового электрического кроссовера Taycan Cross Turismo.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый Taycan Cross Turismo унаследовал от седана Taycan все лучшее, включая превосходные технические характеристики и дальность хода.

Среди важных отличий новинки – больше пространства для задних пассажиров, багажное отделение, объем которого превышает 1200 л, а также новый внедорожный режим Gravel. Кроме того, в стандартную комплектацию новинки вошли полный привод и регулируемая пневмоподвеска с изменяемым клиренсом.

Внешний вид Taycan Cross Turismo во многом перекликается с обликом концепта Mission E Cross Turismo, показанном на автошоу в Женеве в 2018 году. Внедорожные акценты включают накладкии на колесные арки, уникальные передние и задние бамперы, а также боковые "юбки". В сочетании с пакетом Off-Road Design новинка имеет специальные "крылышки" по углам переднего и заднего бампера и на концах порогов.

Дизайн интерьера Cross Turismo унаследовал от седана Taycan. Отличительной особенностью новинки являются компас, расположенный на верхней части приборной панели.

Покупателям Taycan Cross Turismo будут предложены четыре модификации новинки. Стандартной для всех является АКБ Performance Battery Plus энергоемкостью 93,4 кВт. Все версии модели оснащены двумя электромоторами, расположенными на каждой из осей и приводящими в движение свою пару колес.

Taycan 4 Cross Turismo имеет в своем арсенале 280 кВт (380 л.с.) мощности, а функция overboost системы Launch Control позволяет кратковременно увеличить отдачу до 350 кВт (476 л.с.). На разгон до первой "сотни" автомобилю потребуется 5,1 с, а максимальная скорость достигает 220 км/ч. В таком исполнении запас хода по циклу WLTP – от 389 до 456 км.

Вторая версия – Taycan 4S Cross Turismo может похвастать мощностью в 360 кВт (490 л.с.), в при необходимости отдача возрастет до 420 кВт (571 л.с.). В результате спринт 0-100 км/ч займет 4,1 с, а максимальная скорость достигает 240 км/ч. Запас хода примерно аналогичный – 388-452 км.

Taycan Turbo Cross Turismo и S Cross Turismo имеют мощность 460 кВт (625 л.с.), но отличаются пиковой отдачей – 500 кВт (680 л.с.) и 560 кВт (761 л.с.) соответственно. В первом случае динамика разгона составляет 3,3 с, а во втором – 2,9 с. А вот максимальная скорость Cross Turismo и S Cross Turismo одинаковая – 250 км/ч. Что же касается запаса хода, то он составит 395-452 км и 388-419 км соответственно.

Новинка получила усовершенствованную систему управления ходовой Porsche 4D Chassis Control. Она синхронизирует работу всех систем трансмиссии и подвески в режиме реального времени. Адаптивная пневмоподвеска с системой электронного контроля демпфирования входит в стандартную комплектацию всех версий Taycan Cross Turismo. Пневмоподвеска имеет функцию Smartlift, позволяющая программировать величину дорожного просвета в зависимости от особенностей маршрута.

Taycan Cross Turismo в стандарте получил дополнительный режим Gravel, специально предназначен для легкого бездорожья, например, гравийных трасс. В этом режиме клиренс автоматически увеличивается на 30 мм по сравнению с седаном. Выбор режима Gravel также отражается на алгоритме работы адаптивной подвески, систем контроля тяги, векторизации и стабилизации, а также электронной педали "газа".

Taycan Cross Turismo имеет бортовую систему на 800 вольт в отличие от большинства других электромобилей, которые используют 400 вольт. В стандартную комплектацию новинки входит АКБ Performance Battery Plus, состоящая из 33 модулей по 12 ячеек в каждой. Итого – 396. Общая энергоемкость батареи составляет 93,4 кВтч. Система Functions on Demand (FoD) позволяет покупателям выбирать необходимый набор опционных функций независимо от базовой комплектации . Например, можно для любой версии заказать системы Porsche Intelligent Range Manager (PIRM), Power Steering Plus, Active Lane Keeping и Porsche InnoDrive.

Благодаря усилиям инженеров и дизайнеров новинка обладает хорошим коэффициентом аэродинамического сопротивления 0.26. Система Porsche Active Aerodynamics (PAA) включает регулируемые закрылки воздухозаборников в передней части машины, а пневмоподвеска автоматически уменьшает клиренс Taycan Cross Turismo на высоких скоростях.

Taycan Cross Turismo можно заряжать как дома от бытовой электросети, так и на специальных зарядных станциях. В стандартную комплектацию входит зарядное устройство мощностью 11 кВт, а за дополнительную плату можно заказать более мощный вариант на 22 кВт. На мощных зарядных станциях подзарядить батарею для преодоления дистанции до 100 км можно всего за 5 минут. В движении подзаряжать батарею позволяет система рекуперации энергии торможения.

Для новинки предусмотрен широкий ассортимент аксессуаров и дополнительного оборудования Porsche Tequipment. Например, в качестве опции предлагаются электрические велосипеды eBike Sport и eBike Cross с легкой карбоновой рамой. Porsche также разработала для Taycan Cross Turismo специальный каркас для крепления трех велосипедов. Его конструкция позволяет получить доступ к багажнику автомобиля даже в том случае, когда велосипеды установлены в креплениях. Также покупатели могут заказать закрытый багажник на крыше, позволяющий использовать его на скоростях до 200 км/ч.

Все сидения имеют трехточечные ремни безопасности, а салон укомплектован различными подушками и шторками безопасности, включая подушки для защиты коленей для водителя и переднего пассажира. В стандартную комплектацию Taycan Cross Turismo вошли светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, многофункциональный руль, комбинированная кожаная отделка салона, 8 электрорегулировок передних кресел и многое другое.

Производство Taycan Cross Turismo будет организовано на заводе компании в Цуффенхаузене параллельно с седаном Taycan. Продажи новинки стартуют летом нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Porsche Taycan отметился в Книге рекордов Гиннесса. Он принял участие в самом длительном заезде в дрифте на электромобиле. Porsche Taycan уже является рекордсменом во многих других дисциплинах. Среди них, 24-часовой заезд на выносливость на скоростной трассе в Нардо, а также лучшее время в своем классе (7:42 мин) на Северном кольце Нюрбургринга.