Новый электромобиль Volkswagen ID.5 заметили на тестах

Немецкая компания Volkswagen продолжает расширять линейку электромобилей. На финальных тестах замечен прототип кроссовера Volkswagen ID.5.

Об этом сообщает портал Carscoops. К представленному в прошлом году кроссоверу ID.4 до конца нынешнего года прибавится еще один электро-кросс.

Кроссовер ID.5, замаскированный под Kia, продолжит тематику ID.4, но имеет более обтекаемый купеобразный силуэт. Лучше всего это видно на фото профиля новинки: ID.5 имеет покатую крышу и больший наклон задних стоек. Кроме того, модель получила выступающий спойлер на крышке багажника.

Предположительно дизайн интерьера будет унаследован от ID.4. Таким образом, в салоне ожидается 5,3-дюймовая цифровая приборная панель, а также 10- или 12-дюймовый экран инфо-развлекательной системы.

Унификация коснется и силовых агрегатов. На выбор покупателям будут предложены две батареи емкостью 52 и 77 кВтч, который будут обеспечивать питанием электромотор мощностью 148, 170 или 204 л.с. Полноприводной топ-версии GTX достанутся два двигателя суммарной мощностью 306 л.с.

По неофициальным данным запас хода по циклу WLTP у ID.4 составит порядка 520 км, а на разгон до 100 км/ч потребуется примерно 8,5 с. Первоначально планируется продавать ID.5 в Европе, а позже автомобиль отправиться покорять рынки других стран.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Volkswagen ID.3 и ID.4 получат проекционный дисплей с дополненной реальностью.