Новый электромобиль Volkswagen ID.5 заметили на тестах

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
2,1 т.
Новый электромобиль Volkswagen ID.5 заметили на тестах

Немецкая компания Volkswagen продолжает расширять линейку электромобилей. На финальных тестах замечен прототип кроссовера Volkswagen ID.5.

Об этом сообщает портал Carscoops. К представленному в прошлом году кроссоверу ID.4 до конца нынешнего года прибавится еще один электро-кросс.

К представленному в прошлом году кроссоверу ID.4 до конца нынешнего года прибавится еще один электро-кросс ID.5

Кроссовер ID.5, замаскированный под Kia, продолжит тематику ID.4, но имеет более обтекаемый купеобразный силуэт. Лучше всего это видно на фото профиля новинки: ID.5 имеет покатую крышу и больший наклон задних стоек. Кроме того, модель получила выступающий спойлер на крышке багажника.

Кроссовер ID.5, замаскированный под Kia, продолжит тематику ID.4, но имеет более обтекаемый купеобразный силуэт
Volkswagen ID.4 представили в прошлом году

Предположительно дизайн интерьера будет унаследован от ID.4. Таким образом, в салоне ожидается 5,3-дюймовая цифровая приборная панель, а также 10- или 12-дюймовый экран инфо-развлекательной системы.

Предположительно дизайн интерьера ID.5 будет унаследован от ID.4
Унификация кроссоверов ID.4 и ID.5 коснется и силовых агрегатов

Унификация коснется и силовых агрегатов. На выбор покупателям будут предложены две батареи емкостью 52 и 77 кВтч, который будут обеспечивать питанием электромотор мощностью 148, 170 или 204 л.с. Полноприводной топ-версии GTX достанутся два двигателя суммарной мощностью 306 л.с.

По неофициальным данным запас хода по циклу WLTP у ID.4 составит порядка 520 км

По неофициальным данным запас хода по циклу WLTP у ID.4 составит порядка 520 км, а на разгон до 100 км/ч потребуется примерно 8,5 с. Первоначально планируется продавать ID.5 в Европе, а позже автомобиль отправиться покорять рынки других стран.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Volkswagen ID.3 и ID.4 получат проекционный дисплей с дополненной реальностью.

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