Kia представила новую философию дизайна и электромобиль EV6

Корейская компания Kia представила свою новую философию дизайна и показала первые официальные иллюстрации нового кросс-хэтчбека EV6.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В начале нынешнего года компания Kia провела грандиозную презентацию по поводу ребрендинга и поделилась стратегией развития. Следующим шагом стала демонстрация новой фирменной стилистики, получившей название "Противоположности объединяют".

О ней рассказал нынешний шеф-дизайнер Kia Карим Хабиб, ранее работавший с такими брендами как BMW и Infiniti. По его словам, новая философия бренда имеет пять составляющих – смелость для природы, радость для разума, сила для прогресса, технологии для жизни и тонус для безмятежности. Все эти ключевые элементы будут реализованы в продукции бренда в ближайшие годы, а первым примером "объединения противоположностей" станет электрический кросс-хэтчбек Kia EV6.

Презентация новинки и подробное описание ее технических характеристик состоится в конце марта, а пока компания решила показать во внешнем облике и внутреннем наполнении новинки, в каком направлении будет развиваться стилистика бренда.

Благодаря тому, что в основе конструкции Kia EV6 лежит глобальная электрическая платформа E-GMP, дизайнеры не были обусловлены конструктивом, присущем автомобилям с традиционными ДВС. Плоская батарея, протянувшаяся между двумя парами колес, позволила сделать салон максимально просторным в рамках геометрии кузова.

Новое оформление передней части машины также обусловлено ее электрической сущностью. Вместо привычного "носа тигра" автомобиль получил "цифровую морду тигра" (Digital Tiger Face). Она образована LED-светотехникой, черной пластиковой вставкой и широким воздухозаборником в бампере.

Линия переднего спойлера переходит в боковые молдинги и затем поднимается к заднему антикрылу. Тонированное остекление, черные стойки, декоративные вставки, визуально отделяющие крышу, черная защита колесных арок – все это создает оригинальный образ новинки. Kia EV6 стал результатом коллаборации трех дизайн-студий Kia, расположенный в Корее, США и Германии.

Ключевым элементом дизайна интерьера является цифровая приборная панель, объединяющая в едином корпусе шкалу приборов и сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Количество физических кнопок сведено до минимума, а все органы управления органично вписаны в панель приборов и центральную консоль. Сиденья имеют тонкую структуру, они легкие и современные по дизайну, а для их отделки используются эко-материалы, созданные в процесс вторичной переработки пластика.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, минивен Kia Carnival нового поколения показали в США. Новинка будет предложена с 3,5-литровым V6 GDI, который развивает 290 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.