Mercedes-Benz показал новый тизер концепта Vision EQXX

Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый тизер концептуального электрического концепта Vision EQXX. Официальная премьера модели запланирована на 3 января.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Впервые о модели заговорили в 2020 году, второй тизер показали в июле нынешнего года, а теперь можно увидеть новое изображение модели. Кроме того, один из топ-менеджеров Daimler AG Маркус Шефер поделился информацией о новинке.

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По словам Шефера, концепт Vision EQXX является прообразом компактного легкового автомобиля, который сможет преодолевать на одной зарядке 1000 км в ездовом цикле WLTP. Кроме того, он добавил, что автомобиль будет обладать рекордно низким потреблением электроэнергии – менее 10 кВтч на 100 км пробега на скорости 110-130 км/ч.

Основной акцент при создании Vision EQXX сконцентрирован на аэродинамической эффективности. По утверждению компании, коэффициент аэродинамического сопротивления у концепта ниже, чем у серийного электромобиля EQS (Сх 0.20). Также много внимания уделено повышению энергетической плотности аккумулятора, которую удалось увеличить на 20% по сравнению с моделью EQS.

Автомобиль получит полностью современную светотехнику с LED-фарами и тонкой светодиодной полоской, которая украсит всю переднюю часть концепта. Кроме того, Vision EQXX получит камеры заднего вида вместо привычных зеркал, скульптурный капот с большой трехлучевой эмблемой и задние светодиодные фонари.

Больше подробностей станет известно после презентации в начале января будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz начала принимать заказы на новый электрически кроссовер EQB в Украине.