В Украине стартовали продажи электромобиля Mercedes-Benz EQS

В конце нынешнего года в Украину приедут первые экземпляры флагмана электрического семейства компании Mercedes-Benz – EQS. А заказать новинку можно уже сейчас у официальных дилеров немецкого бренда.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первоначально украинским покупателям будут предложены две версии новинки – EQS 450+ и EQS 580 4Matic по цене от 89 350 евро и 113 565 евро соответственно.

Напомним, что мировая презентация новинки состоялась в апреле нынешнего года. EQS – первая модель, созданная на модульной архитектуре МЕА для электромобилей премиум сегмента. Автомобиль получил кузов лифтбек с большим задним стеклом, которое поднимается вместе с крышкой багажника. Колесная база максимально увеличена, а свесы кузова сделаны короткими. По длине (5216 мм) новинка располагается между обычным S-Class (5179 мм) и его длиннобазной верcией (5289 мм). По ширине (1926 мм) и высоте (1512 мм) электромобиль почти идентичен S-Class.

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Обтекаемый кузов новинки обладает рекордно низким среди серийных автомобилей показателем сопротивления воздуху 0.20. Это не только позволяет сократить потребление энергии в движении, но и существенно улучшает акустический комфорт в салоне.

Все версии новинки имеют расположенный на задней оси электромотор eATS (245 кВт), а на полноприводных версиях еще один электромотор (140 кВт) расположен и на передней оси. EQS первым среди электромобилей марки получил аккумуляторную батарею нового поколения емкость 107,8 кВтч. Это примерно на 26% больше, чем у кроссовера EQC 400 4Matic. Такая батарея обеспечивает новинке запас хода до 770 км. Инновационная система управления работой АКБ, созданная инженерами компании, имеет возможность обновления по воздуху.

Для максимального комфорта в стандартную комплектацию входит пневмоподвеска и полноуправляемое шасси. Задние колеса могут поворачиваться на угол до 4,5 градуса, а в качестве опции угол можно увеличить до 10 градусов. Это позволяет сократить диаметр разворота с 11,9 до 10,9 м. Также EQS имеет автопилот второго уровня и продвинутый парковочный ассистент, позволяющий при определенных условиях припарковать машину без водителя за рулем.

Еще одной "фишкой" новинки является цифровой кокпит MBUX Hyperscreen, который предлагается в качестве стандартного оборудования для версии EQS 580 4Matic или как опция для EQS 450+. Большой изогнутый дисплей растянулся почти на всю ширину передней части салона. Он включает цифровую шкалу приборов, а также два сенсорных экрана для управления вспомогательными функциями и мультимедиа.

EQS предлагает широкий список базового и дополнительного оборудования и систем, включая подогрев и вентиляцию всех сидений, массаж, панорамную крышу, аудиосистему Burmester с 15-ю динамиками, а также собственную медиасистему для задних пассажиров с двумя 11,6-дюймовыми дисплеями и съемным планшетом в подлокотнике. В багажное отделение помещается от 610 до 1770 литров багажа.

EQS сможет заряжаться на скоростных станциях мощностью до 200 кВт. С их помощью для получения энергии на 300 км пути потребуется всего 15 минут. В домашних условиях или на общественных станциях заряжаться можно будет с помощью обычного устройства на 22 кВт.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-Benz S-Class получил бронированную версию Guard.