В Украине стартовали продажи электромобиля Mercedes-Benz EQS

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
3 минуты
755
В Украине стартовали продажи электромобиля Mercedes-Benz EQS

В конце нынешнего года в Украину приедут первые экземпляры флагмана электрического семейства компании Mercedes-Benz – EQS. А заказать новинку можно уже сейчас у официальных дилеров немецкого бренда.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первоначально украинским покупателям будут предложены две версии новинки – EQS 450+ и EQS 580 4Matic по цене от 89 350 евро и 113 565 евро соответственно.

Первоначально украинским покупателям будут предложены две версии новинки – EQS 450+ и EQS 580 4Matic

Напомним, что мировая презентация новинки состоялась в апреле нынешнего года. EQS – первая модель, созданная на модульной архитектуре МЕА для электромобилей премиум сегмента. Автомобиль получил кузов лифтбек с большим задним стеклом, которое поднимается вместе с крышкой багажника. Колесная база максимально увеличена, а свесы кузова сделаны короткими. По длине (5216 мм) новинка располагается между обычным S-Class (5179 мм) и его длиннобазной верcией (5289 мм). По ширине (1926 мм) и высоте (1512 мм) электромобиль почти идентичен S-Class.

Видео дня

Обтекаемый кузов новинки обладает рекордно низким среди серийных автомобилей показателем сопротивления воздуху 0.20. Это не только позволяет сократить потребление энергии в движении, но и существенно улучшает акустический комфорт в салоне.

Все версии новинки имеют расположенный на задней оси электромотор eATS (245 кВт), а на полноприводных версиях еще один электромотор (140 кВт) расположен и на передней оси. EQS первым среди электромобилей марки получил аккумуляторную батарею нового поколения емкость 107,8 кВтч. Это примерно на 26% больше, чем у кроссовера EQC 400 4Matic. Такая батарея обеспечивает новинке запас хода до 770 км. Инновационная система управления работой АКБ, созданная инженерами компании, имеет возможность обновления по воздуху.

Все версии имеют расположенный на задней оси электромотор eATS (245 кВт), а на полноприводных версиях еще один электромотор (140 кВт) расположен и на передней оси

Для максимального комфорта в стандартную комплектацию входит пневмоподвеска и полноуправляемое шасси. Задние колеса могут поворачиваться на угол до 4,5 градуса, а в качестве опции угол можно увеличить до 10 градусов. Это позволяет сократить диаметр разворота с 11,9 до 10,9 м. Также EQS имеет автопилот второго уровня и продвинутый парковочный ассистент, позволяющий при определенных условиях припарковать машину без водителя за рулем.

Еще одной "фишкой" новинки является цифровой кокпит MBUX Hyperscreen, который предлагается в качестве стандартного оборудования для версии EQS 580 4Matic или как опция для EQS 450+. Большой изогнутый дисплей растянулся почти на всю ширину передней части салона. Он включает цифровую шкалу приборов, а также два сенсорных экрана для управления вспомогательными функциями и мультимедиа.

"Фишкой" новинки является цифровой кокпит MBUX Hyperscreen

EQS предлагает широкий список базового и дополнительного оборудования и систем, включая подогрев и вентиляцию всех сидений, массаж, панорамную крышу, аудиосистему Burmester с 15-ю динамиками, а также собственную медиасистему для задних пассажиров с двумя 11,6-дюймовыми дисплеями и съемным планшетом в подлокотнике. В багажное отделение помещается от 610 до 1770 литров багажа.

EQS сможет заряжаться на скоростных станциях мощностью до 200 кВт. С их помощью для получения энергии на 300 км пути потребуется всего 15 минут. В домашних условиях или на общественных станциях заряжаться можно будет с помощью обычного устройства на 22 кВт.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-Benz S-Class получил бронированную версию Guard.

УкраинаАвтоновости УкраиныновостиавтоэлектромобилиMercedes-Benz