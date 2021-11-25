В Украине стартовали продажи электрокросса Mercedes-Benz EQB

Компания "АвтоКапитал", генеральное представительство Mercedes-Benz в Украине, начала продажи нового кроссовера EQB. Новинка пополнит ассортимент полностью электрических моделей, предложенных для отечественных потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Стандартная комплектация EQB предусматривает пять посадочных мест, а в качестве опции предлагается третий ряд сидений, состоящий из двух индивидуальных кресел.

Mercedes-Benz EQB (Д/Ш/В: 4684/1834/1667 мм) отличается значительной вместимостью благодаря длинной колесной базе (2829 мм). Объем багажного отсека варьируется от 495 до 1710 л или от 465 до 1620 л для 5- и 7-местной версии соответственно. В стандартной комплектации наклон спинок сидений второго ряда регулируется с возможностью фиксации в нескольких положениях, в качестве опции доступны сиденья с регулировкой по длине в пределах 140 мм.

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На момент выхода на рынок компактный внедорожник будет доступен в версиях EQB 300 4Matic мощностью 168 кВт и EQB 350 4Matic мощностью 215 кВт. Запас хода обеих версий согласно WLTP составляет 419 км. За EQB 300 4Matic просят от 45465 евро, а EQB 350 4Мatic обойдется минимум в 47589 евро.

В дальнейшем ассортимент моделей будет расширен. В частности, в скором времени к полноприводным версиям присоединится переднеприводная модификация.

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