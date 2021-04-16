Mercedes-Benz готовится к премьере электрического кроссовера EQB

Не успели стихнуть аплодисменты по случаю презентации флагманского электромобиля Mercedes-Benz EQS, как компания анонсировала дату дебюта компактного кроссовера EQB.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка будет официально представлена 18 апреля на выставке Auto Shanghai в Китае, в рамках специального мероприятия EQ Night. На презентации также будет показан флагманский EQS.

Электрическая альтернатива кроссоверу GLB получит аналогичный дизайн. EQB будет отличаться декоративной панелью вместо привычной облицовки радиатора для повышения аэродинамической эффективности, эксклюзивной светодиодной подсветкой, иными бамперами, эксклюзивными дисками и окраской. В список опций войдут новейшие системы помощи водителю, а также система автопилота второго уровня.

Построенный на платформе EVA II с модульной электрической архитектурой MEA, EQB получит 7-местный салон. При необходимости багажное отделение можно будет увеличить до 1700 л за счет сложенных второго и третьего ряда сидений. Покупателям предложат батареи емкостью от 60 до 110 кВтч, которые позволят преодолевать без остановки до 400 км, и с тремя вариантами силовых агрегатов мощностью 201, 268 и 335 л.с.

В компании подтвердили, что EQB появится продаже в КНР вскоре после официального дебюта. В нынешнем году новинка ожидается и на европейском рынке.

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