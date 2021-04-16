Mercedes-Benz презентовал флагманский электромобиль EQS

В Штутгарте состоялась мировая презентация первого в истории компании люксового электромобиля Mercedes-Benz EQS.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. EQS – первая модель марки, построенная на новой модульной платформе МЕА для автомобилей премиум сегмента.

Первоначально на рынок выйдет две модификации – EQS 450+ (333л.с.) и полноприводный EQS 580 4Matic (524 л.с.). Позже компания планирует предложить версию мощностью 762 л.с.

Появление новинки является первым шагом компании на пути амбициозных планов стать производителем автомобилей без вредных выбросов в атмосферу к 2041 году. В частности, к 2030 году компания намерена перевести половину модельного ряда на гибридные силовые агрегаты и электротягу. Помимо этого, в Штутгарте намерены увеличить долю вторичных и экологически чистых материалов к конструкции автомобилей марки.

Чтобы обеспечить высокие показатели в области экологии и энергетической эффективности Mercedes-Benz EQS тщательно проработали с точки зрения аэродинамики. Обтекаемый кузов обладает рекордно низким среди серийных автомобилей показателем сопротивления воздуху cd – 0.20. Это не только позволяет сократить потребление энергии в движении, но и существенно улучшает акустический комфорт в салоне.

Еще одним важным показателем новинки является высокая эффективность системы рекуперации энергии. Причем водитель может самостоятельно выбирать интенсивность рекуперации из трех различных режимов. Кроме того, это позволяет управлять автомобилем с помощью единственной педали акселератора.

EQS первым среди электромобилей марки получил аккумуляторную батарею нового поколения с более высокой энергетической плотностью. АКБ имеет емкость 107,8 кВтч, что примерно на 26% больше, чем у кроссовера EQC 400 4Matic. Такая батарея обеспечивает новинке запас хода до 770 км. Инновационная система управления работой АКБ, созданная инженерами компании, имеет возможность обновления по воздуху, а количество кобальта в катодах снижено на 10%

Все версии EQS имеют расположенный на задней оси электромотор eATS, а на полноприводных версиях дополнительный электромотор расположен и на передней оси.

EQS сможет заряжаться на скоростных станциях мощностью до 200 кВт. С их помощью для получения энергии на 300 км пути потребуется всего 15 минут. В домашних условиях или на общественных станциях заряжаться можно будет с помощью обычного устройства на 22 кВт. Для японского рынка будет предусмотрена возможность отдавать энергию АКБ внешним потребителям.

В отличие от S-Class, автомобиль получил кузов лифтбек с большим задним стеклом, которое поднимается вместе с крышкой багажника. Колесная база максимально увеличена, а свесы кузова сделаны короткими. По длине (5216 мм) новинка располагается между обычным S-Class (5179 мм) и его длиннобазной верcией (5289 мм). По ширине (1926 мм) и высоте (1512 мм) электромобиль почти идентичен S-Class.

Салон практически ничем не уступает новому S-Class. В качестве опции предлагается инновационная цифровая панель приборов MBUX Hyperscreen, которая представляет собой стеклянную панель, растянутую на всю ширину салона (141 см).

Она объединяет три дисплея, дефлекторы вентиляции и элементы контурной подсветки салона. У стекла площадью 2432 см2 есть изгибы, форма которых задается в процессе изготовления при температуре 650 градусов, чтобы избежать искажений. В базовой версии перед водителем EQS установлен экран диагональю 12,3 дюйма, а по центру – расположенный под наклоном дисплей инфо-развлекательной системы диагональю 12,8 дюйма.

EQS предлагает широкий список базового и дополнительного оборудования и систем, включая подогрев и вентиляцию всех сидений, массаж, панорамную крышу, аудиосистему Burmester с 15-ю динамиками, а также собственную медиасистему для задних пассажиров с двумя 11,6-дюймовыми дисплеями и съемным планшетом в подлокотнике. В багажное отделение помещается от 610 до 1770 литров багажа.

Для максимального комфорта в стандартную комплектацию входит пневмоподвеска и полноуправляемое шасси. Задние колеса могут поворачиваться на угол до 4,5 градуса, а в качестве опции угол можно увеличить до 10 градусов. Это позволяет сократить диаметр разворота с 11,9 до 10,9 м. Также EQS имеет автопилот второго уровня и продвинутый парковочный ассистент, позволяющий при определенных условиях припарковать машину без водителя за рулем.

Производство новинки организовано на самом современном заводе компании Factory 56, где уже налажено производство S-Class. Появление у дилеров EQS ожидается осенью, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания изготовит к 100-летию бренда Maybach 12-цилиндровую версию Mercedes-Maybach S-Class.