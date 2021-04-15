Mercedes-Maybach представил мечту олигархов и слуг народа

Концерн Daimler отметит 100-летие бренда Maybach выпуском топовой версии представительского седана Mercedes-Maybach.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В этом году бренд Maybach отмечает свое 100-летие. В далеком 1921 году на автомобильной выставке в Берлине был презентован первый серийный автомобиль Вильгельма Майбаха – Maybach W3 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Концерн Daimler приобрел компанию Maybach Motorenbau GmbH в 1961 году, а в 2002 году, с появлением Maybach 62, началась новая эпоха в истории бренда. В этом году Mercedes-Maybach устанавливает новые стандарты роскоши и комфорта с топовой 12-цилиндровой версией.

Новинка имеет на 180 мм большую колесную база (3396 мм), чем удлиненная версия обычного S-Class. Это позволило сделать отделение для задних пассажиров еще более просторным.

Ожидается, что новинка получит 6-литровый 12-цилиндровый битурбированный двигатель, мощность которого будет превышать 600 л.с. Автомобиль отличается от других представителей семейства эмблемами V12 и особым "юбилейным" логотипом на задних стойках. Естественно, что топовая версия получит самый широкий список опционного оборудования.

Презентация новинки состоится в рамках празднования 100-летия бренда. Стоимость модели по предварительным данным превысит отметку в 200 тысяч евро.

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