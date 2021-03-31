Genesis продемонстрировал концепт Genesis X

Компания Genesis презентовала в Лос-Анджелесе стильный и элегантный концепт Genesis X.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Электрический купе категории GT демонстрирует направление развития дизайна марки на ближайшие годы.

Это всего лишь пятый концерн молодого бренда. Он продолжает развитие концепции "двух линий", которая реализована в оригинальной светотехнике, на задних стеклах и мелких деталях, например, камерах заднего вида, которые сменили привычные зеркала.

Автомобиль получил характерную решетку радиатора с крупными ячейками, выразительный передний бампер и "мускулистые" крылья.

Подчеркнуть экологическую составляющую модели призваны зеленые суппорта тормозной системы, а также уникальный цвет Lençоis Blue, названный в честь лагун бразильского национального парка Ленсойс-Мараньенсис. Уникальные песчаные лагуны, которые заполняются водой в сезон тропических дождей, привлекают в парк большое количество туристов.

Водительское место напоминает кокпит самолета, в котором все органы управления и цифровые дисплеи окружают пилота. От пассажира его отделяет массивная центральная консоль, а визуально их разделили цветом – водительское место оформлено в коричневых тонах, а пассажирское отделение – в черных.

Не менее оригинально выполнен селектор управления режимами работы силового агрегата и трансмиссии, который представляет собой подвижную сферу, которая на стоянке переворачивается, превращаясь в эффектный кристалл.

В компании не сообщают технических характеристик, но можно предположить, что в концепте используется представленная ранее глобальная электрическая платформа E-GMP, уже нашедшая применение на недавно представленных электромобилях Ioniq 5 и Kia EV6.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Genesis готовит конкурента кроссоверу Tesla Model Y. Ожидается, что автомобиль сможет преодолевать на полностью зараженной батарее расстояние порядка 500 км, а на быстрой зарядной станции за 5 минут можно будет дозарядить АКБ, чтобы преодолеть следующие 100 км.