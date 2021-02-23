Прощай Tesla: Hyundai презентовал электромобиль Ioniq 5

Компания Hyundai представила первого представителя нового бренда – компактный электрический кроссовер Ioniq 5.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка получила привлекательный дизайн в духе минимализма с простыми геометрическими линиями и чистыми формами.

В основе конструкции лежит модульная платформа E-GMP с ультратонкой батареей, расположенной между осями. Покупатели смогут выбрать из двух вариантов тяговой батареи емкостью 58 или 72,6 кВтч, одного или двух электромоторов. Независимо от этого максимальная скорость кроссовера достигает 185 км/ч.

Суммарная мощность полноприводной версии с двумя электромоторами и батареей на 72,6 кВтч умеет в своем арсенале 225 кВт мощности и 605 Нм крутящего момента. На разгон до 100 км/ч такой версии требуется всего 5,2 секунды. Запас хода составляет 470-480 км по циклу WLTP.

Автомобиль поддерживает зарядные устройства на 400 В и 800 В. По словам создателей, с помощью мощной зарядной станции на 350 кВт на зарядку от 10 до 80% емкости батареи потребуется 18 минут, а, чтобы подзарядить АКБ для преодоления 100 км нужно всего 5 минут.

Еще одной интересной особенностью новинки является использование функции V2L, позволяющей использовать автомобиль в качестве источника электроэнергии для подзарядки скутеров или электрических велосипедов, бытовой техники или специального оборудования потребляемой мощностью до 3,6 кВт.

Для этого Ioniq 5 имеет два порта V2L. Один расположен под вторым рядом сидений и может быть активирован, когда силовой агрегат работает. Второй порт интегрирован в зарядный порт и обеспечит электроэнергией даже при выключенном двигателе. С помощью преобразователя пользователи смогут подключить любое электрическое оборудование.

Автомобиль получил 3-метровую колесную базу, что на 100 мм больше, чем у флагманского внедорожника Hyundai Palisade. За счет этого салон получился очень просторным. Для удобства пассажиров все сиденья имеют продольную регулировку, а также подвижную консоль, расположенную между передними креслами.

Все необходимая водителю информация выводится на два 12-дюймовых экрана, выполненных в одном корпусе. Один отвечает за оперативную информацию, а второй – за вспомогательные функции и мультимедиа. Кроме того, впервые серийный автомобиль компании получил в качестве опции камеры заднего вида вместо традиционных зеркал.

Ioniq 5 имеет систему автономного управления, а комфорт водителю и переднему пассажиру обеспечит кресла с дополнительной подушкой для отдыха ног.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компании Hyundai и Ineos создадут водородный внедорожник. Новинка будет использовать технологии корейского производителя в области Fuel Cell.