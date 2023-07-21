Доступный Mercedes следующего поколения выехал на дороги. Фото

Новое поколение Mercedes CLA, который является одой из наиболее доступных моделей компании, выехал на дороги для ходовых испытаний. Машину поймали на фото до премьеры.

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По информации Motor1, новый Mercedes-Benz CLA получит полную гамму силовых установок. Автомобиль предложат в бензиновой, дизельной, гибридной и полностью электрической модификациях.

По традиции в ходе дорожных испытаний новый автомобиль, внешность которого засекречена, спрятан под камуфляжной пленкой. Однако мы видим характерный купеобразный силуэт, который всегда отличал CLA от других компактных моделей. Третье поколение не станет исключением.

Известно, что благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture, следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку в дополнение к ассортименту модификаций с двигателями внутреннего сгорания.

Премьеру нового Mercedes-Benz CLA придется подождать. Как и всех характеристик, наиболее интересной из которых является запас хода электрической версии.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о новом кроссовере от Mercedes-Benz, который компания подготовила совместно с китайским автопроизводителем. Крупный автомобиль привлекает внимание современным дизайном и очень приятной ценой.