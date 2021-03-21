Volvo за $20 млн, Peugeot 208 в Украине и тесты на знание ПДД: главное за неделю

Volvo за $20 млн, Peugeot 208 в Украине и онлайн-тесты на знание ПДД – дайджест самых интересных новостей АвтоОбоза за 7 дней.

На прошлой неделе интересная новость пришла из США, где на продажу выставили подержанный универсал Volvo V70 за рекордную сумму в 20 миллионов долларов. Нет, этот автомобиль ничем не отличается от других таких же автомобилей этой модели. Все дело в уникальном номерном знаке, который установлен на этом автомобиле.

Номерные знаки New York оценили в 20 млн долларов dupontregistry.com

Большой интерес вызвала новость о начале украинских продаж нового компактного хэтчбека Peugeot 208. Яркая новинка уже появилась в салонах отечественных дилеров марки по привлекательной цене.

Peugeot 208 уже появился в Украина peugeot.ua

На прошлой неделе своими советами и рекомендациями по поводу замены зимней резины на летнюю поделился известный журналист и автогонщик Алексей Мочанов. Стоит прислушаться к его советам, ведь речь идет о безопасности вас и ваших спутников.

Алексей Мочанов поделился своими рекомендациями nokiantyres.ua

Пока украинские полицейские пересаживаются на автомобили Peugeot, их американские коллеги получили в совой арсенал новейший пикап Ford F-150 Police Responder, специально разработанный для выполнения всесторонних задач по обеспечению порядка.

Ford F-150 Police Responder media.ford.com

На дорогах Южной Америки заметили удлиненную версию компактного вездехода Suzuki Jimny. По-видимому, в компании решили прислушаться к многочисленным пользователям этой модели и устранить главный недостаток – скромные размеры салона.

Suzuki Jimny с удлиненной базой проходит тесты carscoops.com

Важной и полезной информацией поделилась украинская полиция. В апреле в Украине теоретические экзамены для получения водительских прав будут проводить по новым тестам. Предварительно познакомиться с ними можно будет онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД.

В апреле в Украине теоретические экзамены для получения водительских прав будут проводить по новым тестам hsc.gov.ua

А пока будущие водители только готовятся к экзаменам, те, кто уже передвигается за рулем в скором времени смогут пополнить свой семейный бюджет за счет нарушителей ПДД. Подобную инициативу готовят в МВД совместно с народными депутатами.