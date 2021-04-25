Новинки Шанхая, Ferrari в озере и Bugatti за 19 млн: главное за неделю

Новинки Шанхайского автошоу, Ferrari в озере и самый дорогой Bugatti – дайджест самых интересных публикаций АвтоОбоза за 7 дней.

Пока весь мир с упорством, достойным лучшего применения, борется с фейковой пандемией, в Китае открылась одна из крупнейших в мире автомобильных выставок – Шанхайский автосалон. На мероприятие съехались производители со всего мира, чтобы продемонстрировать последние разработки и достижения в отрасли. Одной из ярких премьер стал купеобразный кроссовер Ford Evos.

Evos – первая модель компании, которая почти полностью разработана в Китае и будет производиться совместным предприятием Changan Ford. Сначала автомобиль дебютирует на китайском рынке, а впоследствии может выйти появиться на рынках других стран.

Еще одним интересным дебютантом выставки в Шанхае стал флагманский лимузин BMW 760Li Shining Shadow Special Edition, выполненный в стилистике конкурента от Mercedes-Maybach. Под капотом новинки расположился 12-цилиндровый двигатель объемом 6 литров. Он развивает мощность 576 л.с., а крутящий момент достигает 849 Нм. С его помощью автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды.

Курьезная новость пришла на прошлой неделе из Италии. Там владелец Ferrari 812 GTS стоимостью 400 тысяч долларов перепутал режимы работы трансмиссии, в результате чего суперкар самостоятельно отправился "на мойку" в ближайшее озеро.

Не менее курьезно выглядит объявление о продаже детища украинских мастеров тюнинга, которые предлагают приобрести за 10 тысяч долларов причудливое купе на базе Mercedes-Benz W124. По мнению автора, это "единственный в мире коллекционный Mercedes Benz W124 coupe E320".

А в это время во Франции "засветился" самый дорогой представитель современной семьи Bugatti – уникальный гиперкар La Voiture Noire, который был продан в 2019 году за рекордную сумму в 18,9 миллиона евро. Автомобиль создан в честь талантливого дизайнера Жана Бугатти – сына основателя компании Этторе Бугатти.

Кроме того, на прошлой неделе Auto Oboz сделал обзор наиболее ярких и примечательных концептуальных автомобилей последних лет, которые удивили своим появлением и многим очень понравились, но по разным причинам так и остались на стадии опытной разработки.