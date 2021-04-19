Ford Evos дебютировал с метровым экраном внутри

Ford представил новый семейный автомобиль Evos, созданный как нечто среднее между универсалом и внедорожником.

Это первая модель, которая почти полностью была разработана в Китае и произведена совместным предприятием Changan Ford. Сначала автомобиль дебютирует на китайском рынке, а впоследствии может выйти на международный уровень. Об этом сообщает Motor1.

Передняя часть Evos напоминает другую ориентированную на Китай модель Equator, которая недавно вышла. За последними тенденциями дизайна, над решеткой есть световая панель, которая соединяет светодиодные дневные фары. Тут также есть выдвижные дверные ручки, как в Mustang Mach-E.

Представленная здесь версия – это первое издание, оснащенное контрастными оранжевыми вставками внутри и снаружи, 19-дюймовыми колесами, и доступное в двух цветах.

Интерьер значительно отличается от современных конструкций Ford, в котором установили сверхширокий экран в 1,1 метр, который вмещает полностью цифровую 12,3-дюймовую панель приборов и 27-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 4K.

Информационно-развлекательное программное обеспечение работает на системе Ford SYNC + 2.0 с технологией искусственного интеллекта от Baidu и виртуальным персональным помощником. Как Mustang Mach-E и F-150, Evos сможет обновлять программное обеспечение самостоятельно, то есть без необходимости везти его к дилеру.

Детали по выходу автомобиля за пределы Китая мизерные, хотя считается, что Ford Evos заменит Mondeo в Европе и Fusion в Северной Америке. Также засекречены технические характеристики. Однако ожидается, что автомобиль будет продаваться во всем мире с гибридной силовой установкой.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ford после почти 30 лет производства Mondeo прекратит производство семейства, так как "седаны переживают не лучшие времена".