Самые удивительные суперкары, о которых все забыли. Фото

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
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Audi Prologue

Каждая новая модель выходит на рынок для того, чтобы автопроизводитель на ней как следует заработал. Но не все знают, что этому предшествуют долгие этапы исследований и разработок. При этом даже после них не всегда существует гарантия, что машина поступит в продажу.

Auto Oboz собрал наиболее яркие и примечательные концептуальные автомобили последних лет, которые всех удивили своим появлением и многим очень понравились, но на рынок так и не вышли по разным причинам. Соответственно, никакой пользы своим создателям не принесли. Вы наверняка уже забыли об этих потрясающих машинах.

Aston Martin Lagonda Concept

В 2009 году британский производитель решился войти в сегмент роскошных кроссоверов, где к этому моменту существовал только Porsche Cayenne. Одновременно с этим Aston Martin задумал возродить люксовый бренд Lagonda, который когда-то соперничал с Rolls-Royce. Сочетанием двух идей оказался экстравагантный внедорожник, который в продажу так и не отправился.

Кроссовер Lagonda так и не состоялся
Audi Prologue

Audi всегда мечтала о большом роскошном купе наподобие Aston Martin DB9 или Bentley Continental GT. Осуществить задуманное компании мешал статус массового автопроизводителя. Однако в 2014 году немцы рискнули и показали огромное купе Audi Prologue, которое казалось подготовленным к серийному производству. Но этого не произошло.

Audi заставила нас поверить в мечту, но в продажу машину так и не отправила
Citroen Metropolis

Вот этот автомобиль способен удивить по-настоящему: огромный седан Citroen высшего представительского класса – как вам такое? Появился в 2010 году, но в серийное производство не отправился до сих пор. Жаль, ведь Mercedes S-class и BMW 7 Series могли получить необыкновенного соперника.

Metropolis до сих пор выглядит сногсшибательно
Jaguar C-X75

Британский автопроизводитель показал концепт новейшего суперкара в 2010 году. На протяжении трех лет в рамках разработки даже создали 5 прототипов с гибридными силовыми установками мощностью около 900 л.с. Но на этом все остановилось.

Jaguar C-X75 – амбициозный суперкар
Lamborghini Estoque

Сегодня принято считать, что современный Lamborghini для повседневной эксплуатации – это кроссовер Urus. Но все могло сложиться иначе, если бы итальянцы осмелились отправить в продажу роскошный седан Estoque, концепт которого появился в 2008 году.

Проба Lamborghini в представительском сегменте ни к чему не привела
Renault DeZir

Суперкар Renault – формулировка довольно странная. Но в 2010 году такая машина все же появилась. Правда, все получилось условно – мощность электромотора составила всего 150 л.с., а сам по себе прототип скорее представлял стратегию развития дизайна марки. Но получилось очень красиво.

DeZir – экстравагантный автомобиль
SAAB Phoenix

Если вы уже забыли о таком бренде, как SAAB, напоминаем – возрождение автомобильного подразделения шведской компании фактически завершилось в 2011 году вместе с потрясающим Phoenix. То есть, бренд умер чуть позже и по другим причинам, но именно Phoenix намекал на дальнейшие перспективы. Выглядит до сих пор фантастически, но значения это уже не имеет.

Phoenix должен был возродить SAAB, но ничего не получилось
Volvo Concept Universe

Еще одна шведская изюминка – Volvo Universe. В 2011 году в компании решили, что свое присутствие в премиальном сегменте пора расширить за счет высшего представительского класса. Мы думали, что все получится, но в продажу элегантный седан так и не отправился.

Шикарный седан Volvo так и не отправился в производство

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о самых надежных китайских автомобилях, которые ломаются очень редко. Владельцы почти не жалуются на какие-либо проблемы.

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