Самые удивительные суперкары, о которых все забыли. Фото

Каждая новая модель выходит на рынок для того, чтобы автопроизводитель на ней как следует заработал. Но не все знают, что этому предшествуют долгие этапы исследований и разработок. При этом даже после них не всегда существует гарантия, что машина поступит в продажу.

Auto Oboz собрал наиболее яркие и примечательные концептуальные автомобили последних лет, которые всех удивили своим появлением и многим очень понравились, но на рынок так и не вышли по разным причинам. Соответственно, никакой пользы своим создателям не принесли. Вы наверняка уже забыли об этих потрясающих машинах.

В 2009 году британский производитель решился войти в сегмент роскошных кроссоверов, где к этому моменту существовал только Porsche Cayenne. Одновременно с этим Aston Martin задумал возродить люксовый бренд Lagonda, который когда-то соперничал с Rolls-Royce. Сочетанием двух идей оказался экстравагантный внедорожник, который в продажу так и не отправился.

Audi всегда мечтала о большом роскошном купе наподобие Aston Martin DB9 или Bentley Continental GT. Осуществить задуманное компании мешал статус массового автопроизводителя. Однако в 2014 году немцы рискнули и показали огромное купе Audi Prologue, которое казалось подготовленным к серийному производству. Но этого не произошло.

Вот этот автомобиль способен удивить по-настоящему: огромный седан Citroen высшего представительского класса – как вам такое? Появился в 2010 году, но в серийное производство не отправился до сих пор. Жаль, ведь Mercedes S-class и BMW 7 Series могли получить необыкновенного соперника.

Британский автопроизводитель показал концепт новейшего суперкара в 2010 году. На протяжении трех лет в рамках разработки даже создали 5 прототипов с гибридными силовыми установками мощностью около 900 л.с. Но на этом все остановилось.

Сегодня принято считать, что современный Lamborghini для повседневной эксплуатации – это кроссовер Urus. Но все могло сложиться иначе, если бы итальянцы осмелились отправить в продажу роскошный седан Estoque, концепт которого появился в 2008 году.

Суперкар Renault – формулировка довольно странная. Но в 2010 году такая машина все же появилась. Правда, все получилось условно – мощность электромотора составила всего 150 л.с., а сам по себе прототип скорее представлял стратегию развития дизайна марки. Но получилось очень красиво.

Если вы уже забыли о таком бренде, как SAAB, напоминаем – возрождение автомобильного подразделения шведской компании фактически завершилось в 2011 году вместе с потрясающим Phoenix. То есть, бренд умер чуть позже и по другим причинам, но именно Phoenix намекал на дальнейшие перспективы. Выглядит до сих пор фантастически, но значения это уже не имеет.

Еще одна шведская изюминка – Volvo Universe. В 2011 году в компании решили, что свое присутствие в премиальном сегменте пора расширить за счет высшего представительского класса. Мы думали, что все получится, но в продажу элегантный седан так и не отправился.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о самых надежных китайских автомобилях, которые ломаются очень редко. Владельцы почти не жалуются на какие-либо проблемы.