BMW показала лимузин в стиле Maybach

На автошоу в Шанхае компания BMW представила эксклюзивный лимузин BMW 760Li Shining Shadow Special Edition, выполненный в стилистике конкурента от Mercedes-Maybach.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Длиннобазный седан получил двухцветную окраску, на создание которой требуется 6-7 дней. Дополняют стильный образ новинки 20-дюймовые легкосплавные диски с оригинальным рисунком.

Не менее эффектно выглядит салон модели, богато отделанный белой кожей Merino и декорированный контрастными вставками из черных деревянных панелей, покрытых рояльным лаком.

Основной акцент сделан на удобство и комфорт задних пассажиров. Помимо кресел с индивидуальными регулировками и массажем здесь предусмотрены откидные столики, несколько дисплеев и отдельная система вентиляции и кондиционирования воздуха.

Под капотом новинки расположился 12-цилиндровый двигатель объемом 6 литров. Он развивает мощность 576 л.с., а крутящий момент достигает 849 Нм. С его помощью автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды.

Всего компания намерена изготовить автомобиль в количестве 25 экземпляров, причем, исключительно для китайского рынка. Стоимость эксклюзивного лимузина стартует с отметки 2,6 миллиона юаней (примерно $400 тысяч).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-Maybach представил мечту олигархов и слуг народа. Презентация 12-цилиндровой новинки состоится в рамках празднования 100-летия бренда. Стоимость модели по предварительным данным превысит отметку в 200 тысяч евро.