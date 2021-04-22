Владелец утопил Ferrari 812 GTS за $400 тысяч

Владелец Ferrari 812 GTS перепутал режимы работы трансмиссии, в результате чего суперкар самостоятельно отправился "на мойку" в ближайшее озеро.

Об этом сообщает портал Formula Passion. Машина была припаркована вдоль шоссе Via Achille Grandi в коммуне Сирмионе, Брешия на севере Италии.

По неизвестной причине владелец установил трансмиссию в нейтральное положение без активации стояночного тормоза. Сделать это в большинстве автомобилей довольно легко, особенно с традиционными ручными тормозами. Однако, оставить Ferrari 812 на нейтрали без включения электронного стояночного тормоза не так просто. Для этого нужно принудительно выбрать специальный режим, позволяющий машине двигаться, например, на мойке.

Независимо от причины, Ferrari нырнула в воду на глубину около полуметра. Трудно определить степень нанесенного ущерба, но, в любом случае, ремонт будет не дешевым.

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