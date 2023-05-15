Что не следует оставлять на кресле авто: привлечет взор грабителей

Сколько бы ни пытались автопроизводители установить на транспортные средства новые системы защиты, статистика краж не уменьшается. И речь идет не только об угоне авто. Опытные воры могут легко справиться с системой сигнализации или просто разбить окно, если заметят в салоне привлекательную вещь.

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Именно поэтому не советуют оставлять на сиденьях некоторые ценные вещи. Даже обычная женская сумочка может стать лакомой добычей для воров. Как избежать взлома и что нельзя класть на переднее кресло, разбирался OBOZREVATEL.

Некоторые предметы привлекут взгляд злоумышленников, поэтому лучше их положить в багажник авто или взять с собой, когда вы выходите из салона. Начнем с самого очевидного – с кошельков, рюкзаков и сумок. По статистике, большинство взломов происходит именно ради похищения этих вещей, случайно или по неосторожности оставленных в салоне.

Разнообразные гаджеты также нужно прятать. Смартфоны, планшеты и ноутбуки точно привлекут взгляд воров.

Лучше не рисковать и не оставлять деньги из папки с документами на сиденьях авто.

Даже если авто оснащено системами защиты "Keyless go" или "Contactless key" – это не гарантия безопасности. К примеру, вы вернулись с работы и поставили авто на стоянке. Воры, выжидавшие неподалеку, могут использовать усилитель волн и, таким образом, проникнуть в салон или угнать ваш автомобиль.

Есть несколько интересных лайфхаков, которые помогут защитить авто. Можно завернуть ключи в алюминиевую фольгу – уровень сигнала существенно снизится. Как вариант, советуют положить ключи в холодильник. Да, идея может показаться несколько абсурдной, но, сохраняя ключи холодильника или морозильной камеры, вы заблокируете передачу сигнала. Только сначала нужно убедиться у специалистов, не повредит ли сильный мороз системе ключа. Какие еще есть лайфхаки для защиты авто от угона – читайте в материале.

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