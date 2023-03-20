Как уберечься от угона авто: простой способ с фольгой

Сколько бы ни появлялось новых систем защиты авто, статистика по количеству угнанных транспортных средств не уменьшается. Система дистанционного управления центральным замком – не гарантия безопасности, ведь злоумышленники легко научились перехватывать этот сигнал.

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Как защитить автомобиль от угона? Этот вопрос становится все более распространённым, особенно среди владельцев моделей последнего поколения. Издание Sante plus предложило простые, недорогие и доступные лайфхаки для водителей.

Новые модели авто оснащены электронными ключами "Keyless go" или "Contactless key". Они позволяют дистанционно открывать и запирать дверь. Но воры могут получить доступ к автомобилю даже без взлома, используя волновые усилители.

Есть такой популярный способ – "relay attack", предусматривающий использование двух ящиков. Один – это усилитель, с помощью которого злоумышленники принимают сигнал. Второй ящик передает сигнал на приемник в автомобиле.

Как предотвратить угон автомобиля

Способ 1. Алюминиевая фольга

Это очень простой способ. Надо лишь замотать ключ в фольгу. Алюминий блокирует сигнал, излучаемый ключом и воры не смогут открыть ваш автомобиль.

Способ 2. Специальный футляр

Помимо метода из фольги, есть еще один удобный и простой в использовании способ. Можно приобрести специальный футляр для блокировки сигнала клавиш. Эти маленькие защитные футляры действуют как "клетка Фарадея" и защищают ключ от воздействия электрических полей. Таким образом, вы помешаете хакерам перехватить сигнал вашего автомобильного ключа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, зачем водители кладут ключи от авто в холодильник или микроволновку и как это предотвращает угон.

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