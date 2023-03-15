Ключи в холодильнике и в фольге: эксперты рассказали о способах защиты авто от угона

Несмотря на попытки автопроизводителей установить на транспортные средства надежные системы защиты, количество краж авто в мире не уменьшается. Часто возникает вопрос: как эффективно оградить свой автомобиль от воров?

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Издание Sante plus рассказало о технике противодействия попыткам несанкционированного доступа. Для этого понадобится только универсальное средство, широко используемое на кухне.

Почему пульт дистанционного управления – не гарантия безопасности

Еще в 1978 году Пол Липшутц изобрел систему "PLIP", простыми словами – пульт дистанционного управления для запирания и отпирания дверей авто. Система посылает инфракрасные сигналы в автомобиль – и дверь отпирается.

В 1995 году инфракрасная разработка была заменена коротковолновой системой радиопередачи. То есть, нажимая на пульт на расстоянии 5-20 метров, выдается кодированный сигнал, посылаемый на приемный блок в автомобиле. С тех пор производители авто шифруют сигнал, чтобы предотвратить его неправомерное использование.

Как ворам удается угонять машины

Ворам легко сломать этот "замок". В настоящее время существует техника, которая позволяет усилить сигнал.

К примеру, вы приезжаете с работы, ставите авто на стоянке и идете в квартиру. Воры же выжидают неподалеку, чтобы использовать усилитель волн и, таким образом, проникнуть в салон и угнать ваш автомобиль.

Чтобы не быть легкой добычей для злоумышленников, эксперты советуют эффективные лайфхаки.

Алюминиевая фольга

Завернув ключи в алюминиевую фольгу вы существенно снизите уровень сигнала. Это не будет стопроцентной гарантией безопасности. По словам водителей, такой лайфхак работает не для всех автомобилей.

Ключи в холодильнике

Можно положить ключ в холодильник – это еще один способ предотвратить использование хакерами кода.

Да, идея может показаться несколько абсурдной, но, храня ключи в холодильнике или морозильной камере, вы заблокируете передачу сигнала. Сначала нужно убедиться у специалистов, не повредит ли сильный мороз системе ключа.

Ключи в микроволновке

Микроволновая печь благодаря металлическому корпусу блокирует волны и будет препятствовать усилителю, который пытается получить сигнал от клавиш.

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