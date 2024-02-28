"Желаемого результата не получили": в ГУР прокомментировали обращение "Приднестровья" к РФ

Желаемого результата от съезда т.н. депутатов непризнанного Приднестровья (оккупированная территория Молдовы) Россия не получила. Несмотря на активную кампанию дезинформации, представители "ПМР" не попросили присоединения к РФ, а только обратились к Москве "за помощью".

Ситуацию "РБК-Украина" прокомментировал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов. Он отметил: по сути, 28 февраля "ничего не произошло".

"Россия не получила желаемого результата. В данной ситуации их попытки и политические, и информационные – потерпели поражение", – заявил представитель ГУР МО.

Он обратил внимание на активное распространение фейков о том, что непризнанное Приднестровье якобы попросится в состав Российской Федерации. Такая кампания дезинформации свидетельствует, что была "заинтересована сторона".

"Когда мы говорим о Молдове и Украине, то понятно, кто эта сторона", – заявил Юсов.

Также красноречивым он назвал тот факт, что т.н. депутаты непризнанного Приднестровья обратились не только к России, но и в европейские институты. Это было сделано "в многовекторном стиле".

Как писал OBOZ.UA, 28 февраля участники съезда в "ПМР" обратились к РФ по поводу "помощи", пожаловавшись на "экономическую блокаду" со стороны властей Молдовы. Аргументом в пользу того, что Москва должна откликнуться на обращение, в тексте указано "постоянное проживание более 220 тысяч граждан России на территории "Приднестровской Молдавской Республики".

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