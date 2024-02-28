Непризнанное Приднестровье обратилось к России за помощью: о чем идет речь

Сепаратисты молдавского региона Приднестровья обратились к России за "помощью". "Депутаты" пророссийского анклава пожаловались на "экономическую блокаду со стороны Молдавии".

Соответствующая декларация была принята 28 февраля в ходе так называемого "съезда депутатов ПМР". Об этом сообщают российские пропагандистские издания.

В упомянутой "декларации" участники "съезда" обратились к РФ по поводу "помощи" из-за "экономической блокады", в организации которой сепаратисты обвиняют власти Молдовы. Аргументом в пользу того, что Москва должна откликнуться на обращение, в тексте указано "постоянное проживание более 220 тыс. граждан России на территории Приднестровской Молдавской Республики".

Пропагандисты РФ также смакуют ту часть "резолюции", где упомянут "уникальный опыт российского миротворчества на Днестре и статус гаранта и посредника в переговорном процессе".

Ранее в сети начал распространяться фото с якобы текстом принятой "резолюции". Правда, его аутентичность до сих пор не была подтверждена. В этом документе процитированные российской пропагандой тезисы содержатся.

Новость дополняется