В непризнанном Приднестровье устроили съезд депутатов и готовят обращение к России: стали известны подробности. Видео

В непризнанном Приднестровье (оккупированная территория Молдовы) так называемые депутаты всех уровней 28 февраля собрались на съезд. Роспропаганда заявляет, что они намерены обратиться за "помощью" к России.

СМИ страны-агрессора утром в среду, 28 февраля, распространили фрагмент проекта резолюции, который депутаты получили для ознакомления. В нем говорится о "давлении" со стороны Молдовы.

"Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории "Приднестровской Молдавской Республики" более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе", – сказано в тексте.

Известно, что на съезд во Дворце Республики в Тирасполе собрались около 650 делегатов.

В комментарии пропагандистскому российскому информационному агентству заместитель председателя т.н. Верховного совета Галина Антюфеева ранее опровергла слухи о якобы намерении "ПМР" обратиться к РФ с просьбой включить непризнанную республику в состав России.

Как писал OBOZ.UA:

– Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов 22 февраля заявлял, что депутаты непризнанного Приднестровья не планируют обращаться на съезде к российскому диктатору Владимиру Путину касательно принятия "республики" в состав государства-агрессора РФ.

– Институт изучения войны считает, что происходящее в Приднестровье вряд ли несет военную угрозу для Украины.

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