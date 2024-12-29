'Жду вас с утра': президент Грузии обратилась к поклонникам и рассказала о своих планах

Действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением к стране. Глава государства сделала это из дворца Орбелиани – официальной резиденции президента Грузии.

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Согласно новой редакции Конституции Грузии, полномочия президента истекают после инаугурации нового, избранного парламентом главы государства. Таким образом, 29 декабря Саломе Зурабишвили должна сложить полномочия президента и покинуть президентскую резиденцию. Но она отказывается сделать это.

"Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь и останусь здесь, проведу здесь и ночь. Завтра в 10 часов утра жду вас возле дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день. Расскажу, какими будут следующие дни и какими будут дни победы ", – с такими словами госпожа Зурабишвили обратилась в страну.

Как сообщал OBOZ.UA, действующая президент вернулась во дворец Орбелиани после участия в антиправительственной акции "Цепь единства". Кстати, во время этой акции госпожа Зурабишвил получила приглашение на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа.

Приглашение сделал глава подкомитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец Джо Уилсон. Американец подчеркнул, что "приглашает Зурабишвили как единственного легитимного лидера Грузии".

Ранее Зурабишвили говорила, что останется в должности, поскольку не признает ни легитимность парламента, ни результат его "выборов" президента.

Также президентка заявила, что начинает подготовку новых, досрочных парламентских выборов.

В свою очередь пророссийский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что госпожу Зурабишвили привлекут к уголовной ответственности и за подготовку новых выборов, и за отказ покинуть резиденцию президента. По его словам, женщину "силой выведут" из дворца и "переведут в исправительное учреждение".

OBOZ.UA следил за тем, как в Грузии власти проводили "выборы президента" с одним кандидатом, а народ собирался на протест. Мы также рассказывали, как проходят выборы в этой стране после внесения в конституцию несколько лет назад изменений.