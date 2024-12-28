Зурабишвили пригласили на инаугурацию Трампа как 'единственного легитимного лидера Грузии': что происходит

Команда избранного президента США Дональда Трампа пригласила президента Грузии Саломе Зурабишвили на инаугурацию, которая состоится 20 января 2025 года. Главу государства пригласили как "единственного легитимного лидера в Грузии".

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О приглашении грузинского президента на инаугурацию Трампа заявил глава подкомитета по иностранным делам Палаты представителей США Джо Уилсон. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

Республиканец подчеркнул, что Зурабишвили пригласили на мероприятие как "единственного легитимного лидера в Грузии". Также он выразил восхищение мужеством главы государства перед нападками со стороны политических конкурентов.

"Я восхищаюсь ее мужеством перед лицом нападок со стороны Иванишвили и его друзей из Китайской коммунистической партии и иранского режима", – заявил конгрессмен.

Стоит отметить, что президентские полномочия Зурабишвили формально истекают 29 декабря, после инаугурации Михеила Кавелашвили. Однако его легитимность не признают ни Зурабишвили, ни грузинские оппозиционные партии.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о создании специального совета, который будет заниматься подготовкой к новым парламентским выборам в стране. Она также отметила, что в ближайшее время будет подготовлен документ с основными условиями для их проведения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Грузии Саломе Зурабишвили ответила на угрозы пророссийского премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который заявил, что ей может грозить заключение, если она не покинет резиденцию.

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