Под завалами в Турции может быть пятеро украинцев: в МИД рассказали о ситуации

Граждане Украины пострадали во время землетрясения в Турции 6 февраля, которое также задело Сирию и в обеих странах унесло жизни более 15 тыс. человек. До сих пор под завалами зданий могут находиться по меньшей мере пять украинцев.

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Более 100 наших соотечественников дипломатам удалось разыскать. Такую информацию по состоянию на 12:00 четверга, 9 февраля, сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, украинские консулы отправились в зону стихийного бедствия на юге Турции для помощи гражданам.

"Дипломаты везут теплую одежду, предметы первой необходимости, лекарства. На месте они будут координировать поиски пропавших, оказание медицинской помощи пострадавшим и организацию эвакуации", – уточнил представитель МИД.

Он добавил, что на сегодня есть информация о вероятном нахождении под завалами пяти граждан Украины. Министерство иностранных дел и посольство страны активно взаимодействуют с властями Турции ради их спасения.

"Одна гражданка была госпитализирована. Угроз ее жизни нет", – заверил Николенко.

Он отметил, что в целом дипломаты разыскали 103 украинца, остальные 22 гражданина не выходят на связь. Специалисты работают над установлением мест их пребывания и поддерживают связь с их родными.

В день трагедии сообщалось, что в результате неё могли пострадать и граждане Украины, территориально находившиеся в эпицентре стихийного бедствия. Тогда в МИД поступили десятки обращений от их родственников, пытавшихся найти своих близких.

8 февраля стало известно, что уже третьи сутки не выходит на связь 27-летняя украинка Илона Синица. Она была в городе Искендерун (район Хатай, улица Елкен).

Также не было связи с семьей украинцев из Запорожья: 46-летней Юлией Петровой и ее сыновьями – 10-летним Захаром и 5-летним Матвеем Гладкими. Они жили в городе Антакья, снимали квартиру на втором этаже жилого комплекса "Ренессанс резиденс", тогда как на седьмом этаже жила тетя Юли, тоже из Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество жертв мощнейшего за последние десятилетия землетрясения в Турции возросло до 12,3 тыс. человек, а в Сирии – до почти 3000 человек, по данным на утро 9 февраля. В странах продолжаются разборы завалов и спасательные операции, которые усложняет холодная погода.

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