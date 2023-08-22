Зеленский в Афинах встретится с президентом Сербии Вучичем – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа прибыл в Грецию. В Афинах он, вероятно, встретится с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Видео дня

Об этом пишет N1. Вучич заявил, что во вторник, 22 августа, у него состоится двусторонняя встреча с украинским коллегой в Афинах. Также он опубликовал пост в Instagram, в котором он показал фото с Зеленским (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Вучич находится в Афинах по приглашению премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на неформальный ужин вместе с другими лидерами Западных Балкан, включая Косово, а также президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и Зеленским.

Президент Сербии отметил, что подробности встречи в Афинах не разглашаются из-за безопасности Зеленского.

"Хочу сообщить общественности, что по просьбе президента Украины у меня с ним состоится двусторонняя встреча. Я буду говорить с Зеленским обо всем, что произошло в последнее время в Косово. Я верю, что у нас будет откровенный и хороший разговор", – сказал он.

Кроме того, Вучич добавил, что встречался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Переговоры были хорошими и не всегда легкими, но это логично... Мы обсуждали диалог Белграда и Приштины, и я ожидаю, что Мирослав Лайчак (посланник ЕС – Ред.) скоро приедет в Белград", – сообщил сербский президент.

Также он добавил, что речь шла и о России.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам встречи Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, это европейское государство присоединилось к декларации G7 по гарантиям безопасности для нашей страны.

Также Зеленский в Греции заявил, что наше государство создало альтернативный "зерновой коридор" в Черном море для продовольственной безопасности всего мира. Однако, по словам гаранта, он нуждается в защите ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!