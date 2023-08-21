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Украина создала альтернативный "зерновой коридор", но он нуждается в защите ПВО, – Зеленский в Греции

Ульяна Виноградова
Мир
2 минуты
1,9 т.
Украина создала альтернативный 'зерновой коридор', но он нуждается в защите ПВО, – Зеленский в Греции

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа прибыл с рабочим визитом в Грецию. Там он заявил, что наше государство создало альтернативный "зерновой коридор" в Черном море для продовольственной безопасности всего мира. Однако, по словам гаранта, он нуждается в защите ПВО.

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Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. По словам украинского лидера, чтобы работа коридора была стабильной, нужно усиление "воздушного щита" (чтобы просмотреть видео, докролльте до конца страницы).

Украина создала альтернативный "зерновой коридор", но он нуждается в защите ПВО, – Зеленский в Греции

"Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море. Он может работать. Но чтобы работа коридора была стабильной, нужно усиление "воздушного щита". Это важно для Черноморского региона, в частности, для нашего города Одессы. И это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете нам с защитой именно Черноморской акватории и системами ПВО", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что компании Греции готовы участвовать в транспортировке украинского зерна, и акцентировал, что Украина на это очень рассчитывает.

"Обсудили ситуацию в Черноморском регионе. В частности, угрозу, которую Россия создала против свободы мореходства и портов. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить безопасность в Черном и Азовском побережье. Это важно с глобальной точки зрения", – отметил гарант.

Напомним, последний раз судно выходило в пределах зернового соглашения 16 июля из порта "Одесса". После срыва договоренности РФ прибегла к системным воздушным атакам портовой инфраструктуры для остановки украинского агроэкспорта. В то же время, наблюдаются информационные спекуляции и попытки провокаций в Черном море для влияния на движение судов в украинские порты.

Как известно, Турция готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы сухогрузам с зерном из Украины. Пока суда не проходили проливы, но в дальнейшем их будут пропускать.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский к вечеру 21 августа подвел итоги визита в страны Северной Европы. Побывав в Швеции, Нидерландах и Дании, он заявил, что Украина будет производить западную военную технику.

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