Украина создала альтернативный 'зерновой коридор', но он нуждается в защите ПВО, – Зеленский в Греции

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа прибыл с рабочим визитом в Грецию. Там он заявил, что наше государство создало альтернативный "зерновой коридор" в Черном море для продовольственной безопасности всего мира. Однако, по словам гаранта, он нуждается в защите ПВО.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. По словам украинского лидера, чтобы работа коридора была стабильной, нужно усиление "воздушного щита" (чтобы просмотреть видео, докролльте до конца страницы).

"Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море. Он может работать. Но чтобы работа коридора была стабильной, нужно усиление "воздушного щита". Это важно для Черноморского региона, в частности, для нашего города Одессы. И это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете нам с защитой именно Черноморской акватории и системами ПВО", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что компании Греции готовы участвовать в транспортировке украинского зерна, и акцентировал, что Украина на это очень рассчитывает.

"Обсудили ситуацию в Черноморском регионе. В частности, угрозу, которую Россия создала против свободы мореходства и портов. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить безопасность в Черном и Азовском побережье. Это важно с глобальной точки зрения", – отметил гарант.

Напомним, последний раз судно выходило в пределах зернового соглашения 16 июля из порта "Одесса". После срыва договоренности РФ прибегла к системным воздушным атакам портовой инфраструктуры для остановки украинского агроэкспорта. В то же время, наблюдаются информационные спекуляции и попытки провокаций в Черном море для влияния на движение судов в украинские порты.

Как известно, Турция готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы сухогрузам с зерном из Украины. Пока суда не проходили проливы, но в дальнейшем их будут пропускать.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский к вечеру 21 августа подвел итоги визита в страны Северной Европы. Побывав в Швеции, Нидерландах и Дании, он заявил, что Украина будет производить западную военную технику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!