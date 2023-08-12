Греция стала 14-й страной, поддержавшей гарантии безопасности для Украины

Греция присоединилась к странам, предоставляющих гарантии безопасности для Украины в условиях полномасштабного сопротивления захватнической армии России. Таким образом Афины стали 14-й столицей мира, которая подписала декларацию, опубликованную во время саммита G7 в Вильнюсе.

Видео дня

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, поблагодаривший союзническое государство. Он указал, что подобный шаг существенно приближает членство Украины в составе Североатлантического альянса.

"Благодарю Премьер-министра Кириакоса Мицотакиса за преданность украинско-греческому партнерству. Работаем вместе на пути Украины в НАТО", – написал лидер украинской нации.

Напомним, что Латвия также вступает в договоренности по декларации о гарантиях безопасности для Украины. Официальная Рига намерена и дальше поддерживать украинский народ в борьбе с варварской агрессией России, а военных преступников готова привлечь к трибуналу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что гарантии безопасности для Украины будут действовать независимо от того, кто станет следующим президентом Соединенных Штатов. Долгосрочные соглашения должны пережить любую администрацию.

"Каждый раз, когда мы просили у Конгресса выделить больше поддержки для правительства Украины, украинских военных и народа Украины, Конгресс всегда соглашался. И мы ожидаем, что так будет и дальше," – подчеркнули в Госдепе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!