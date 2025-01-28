Затопило дороги и стадионы: на западе Франции уровень воды по рекам побил десятилетние рекорды. Фото и видео

В западной части Франции целый ряд городов ушел под воду после того, как вода в реках поднялась до рекордных значений. Наиболее от наводнения пострадали города Иль и Вилен, а также отдельные районы Ренна.

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Наводнение стало рекордным за последние 40 лет, а его причины являются следствием множества факторов окружающей среды. Об этом сообщает издание L'Union.

Климатолог из Метео-Франс Саймон Миттельбергер заявил, что наводнение на северо-западе Франции в основном связано с естественной изменчивостью погоды. Однако свою роль играют и текущие температуры, превышающие сезонные нормы.

"Чем теплее атмосфера, тем больше водяного пара она может содержать. Нынешние осадки в основном связаны с испарением, которое имело место в Атлантике во время формирования этих впадин, которые приходят в нашу страну", – объяснил эксперт.

Северо-западный регион Франции Бретань уязвим к изменению климата, последствия которого усиливаются урбанизацией, искусственным земледелием и сельским хозяйством, которые нарушают круговорот воды.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются сильные ливни, которые принесут более серьезные потрясения Франции. По данным климатологов, ситуация улучшится только к 1 февраля, что предполагает возвращение антициклона.

Напомним, на Сицилии произошло мощное наводнение, которое привело к существенным повреждениям инфраструктуры и парализовало транспортное сообщение. Всего за несколько часов выпало 500 мм дождя.

Ранее сообщалось, что мощные ливни в Саудовской Аравии затопили священные города Мекку и Медину, которые погрузились в грязную воду с автомобилями и малоэтажными домами. Из-за наводнения власти объявили красный уровень опасности и закрыли все общественные места, в частности школы перешли на дистанционное обучение.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году не менее 242 миллионов детей в 85 странах были вынуждены прервать обучение из-за аномальной жары, циклонов, наводнений и других экстремальных погодных условий. Это усугубило уже и так существующий кризис в сфере образования.

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