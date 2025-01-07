В Саудовской Аравии мощные ливни затопили Мекку и Медину: улицы превратились в реки, вода смывала авто. Видео

Мощные ливни в Саудовской Аравии затопили священные города Мекку и Медину, которые погрузились в грязную воду с автомобилями и малоэтажными домами. Из-за наводнения власти объявили красный уровень опасности и закрыли все общественные места, в частности школы перешли на дистанционное обучение.

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Как сообщает Daily Mail, проливные дожди прошли 6 января в нескольких районах страны. В соцсетях местные жители опубликовали ряд роликов, показавших, как разрушительная паводковая вода проносилась через жилую застройку.

Метеорологический департамент Саудовской Аравии объявил красное предупреждение для Мекки, Медины и портового города Джидда.

Было замечено, как жители бросали свои автомобили на улицы, чтобы спрятаться в безопасном месте. Остальные, частично погруженные в воду, транспортные средства пытались прорываться сквозь бурные "реки".

В то же время специалисты говорят, что ливни и наводнения – отнюдь не редкое явление в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива, особенно зимой.

Ситуация усложняется неэффективными дренажными и канализационными системами, строившимися в конце XX века. Городские планировщики, наблюдавшие за скорым развитием региона, тогда не смогли предсказать частоту сильных осадков или то, как такое быстрое накопление воды может повлиять на типично засушливую местность.

В 2009 году из-за рекордных осадков в городе Джидда погибло более ста человек. В 2018-м "утонул" священный город мусульман Мекка. В апреле и мае 2024-го ливни в странах Персидского залива привели к гибели более двух десятков человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне прошлого года 14 граждан Иордании погибли в Саудовской Аравии, где совершали ритуалы хаджа. Предварительной причиной смерти людей называли тепловой удар, еще 17 человек были объявлены пропавшими без вести.

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