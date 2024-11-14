Вода смывала авто и затапливала дома: на Сицилии произошло мощное наводнение. Фото и видео

На Сицилии произошло мощное наводнение, которое привело к существенным повреждениям инфраструктуры и парализовало транспортное сообщение. Всего за несколько часов выпало 500 мм дождя.

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Самая сложная обстановка складывается в коммуне Джарре, где всего за 7 часов выпали осадки, нормой за несколько месяцев. Об этом сообщает Weather Sicily.

Мощные потоки воды превратили улицы в реки, вследствие чего автомобилисты оказались в ловушке. По состоянию на утро 14 октября жертв не зафиксировано. Спасательные службы оказывают помощь водителям, которых большая вода врасплох застигла в пути. Многочисленные бригады пожарных были заняты с ночи и провели около сотни операций.

Департамент гражданской защиты Сицилии проинформировал, что значительный ущерб был вызван затоплением ручьев Баббо и Арчи, сильно забетонированных ниже по течению. В большинстве муниципалитетов, пострадавших от урагана, школы были закрыты в качестве меры предосторожности после опубликованного накануне предупреждения о погоде.

Сложные погодные условия также ударили по некоторым участкам автомагистрали A19 Палермо-Катания. На участке между Катенануовой и столицей Этны был зафиксирован сильный дождь, а в некоторых местах также выпал град. Департамент гражданской защиты объявил оранжевый уровень опасности как о штормовом, так и о гидрогеологическом риске в некоторых районах Сицилии.

Напомним, восток и юг Испании из-за сильных ливней накрыло наводнение. Стихийное бедствие унесло жизни 158 человек, десятки пропали без вести. Дороги затоплены, движение поездов остановлено, а местные аэропорты перенаправляют рейсы.

Ранее сообщалось, что от сильных ливней и наводнения пострадали Франция и Италия. В некоторых регионах был объявлен оранжевый уровень тревоги, школы были эвакуированы, останавливалась железная дорога.

Как сообщал OBOZ.UA, на севере Саудовской Аравии выпал снег, а местами даже прошел град. Аномальные для этой страны погодные явления наблюдались в регионе Аль-Джафр.

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