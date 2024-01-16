Затащило в станок: в Польше 18-летний украинец потерял две ноги на мебельной фабрике. Детали трагедии

В Польше на одной из мебельных фабрик произошел несчастный случай с 18-летним гражданином Украины. Станок для обрезки дерева затянул его ноги во время работы.

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В результате происшествия мужчина лишился обеих конечностей до колен. Об этом сообщает издание RMF24.

Трагедия произошла в городе Янкова. На мебельную фабрику прибыли спасатели и медики и попытались вытащить из станка 18-летнего парня. Ему удалось выбраться, однако травмы оказались фатальными – станок отрезал обе ноги до колена.

По факту инцидента полиция под надзором прокуратуры начала процессуальные мероприятия по выяснению причин несчастного случая на производстве. По словам представителя районного управления полиции Роберта Игнасиака, 18-летний гражданин Украины работал на заводе по контракту.

В свою очередь представитель районной прокуратуры в Оструве-Велькопольском отметил, что действия правоохранителей по делу будут зависеть от выводов полиции. По его словам, в таких ситуациях важно правильно установить доказательства и сделать соответствующую квалификацию. Также о трагедии с 18-летним парнем сообщили в Национальную инспекцию труда.

Напомним, 15 января в Баку (Азербайджан) прогремел мощный взрыв в мебельном магазине. После этого возник пожар, который привел к гибели трех человек. В результате происшествия 24 человека получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Польше предъявили обвинения водителю микроавтобуса с украинской регистрацией, который 21 декабря попал в ДТП возле границы с Украиной. В результате аварии погиб один человек, еще восемь получили травмы.

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