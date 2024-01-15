В столице Азербайджана раздался взрыв в мебельном салоне, есть погибшие и пострадавшие. Фото, видео и все подробности

Днем 15 января в Баку прогремел мощный взрыв в мебельном магазине. После этого возник пожар, который привел к гибели трех человек.

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В результате происшествия 24 человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает информационное агентство YeniCag.

На место взрыва были направлены сотрудники государственной противопожарной службы и сразу 15 карет скорой помощи. В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар в мебельном цехе удалось локализовать благодаря необходимым и срочным мерам. Спасатели продолжают работать на объекте до полной ликвидации последствий происшествия.

По предварительным данным, одному пострадавшему помощь была оказана на месте. Но 23 человека пришлось госпитализировать в медицинские учреждения с различными травмами.

В экстренных службах сообщили, что 10 человек эвакуированы в Клинический медицинский центр с диагнозами политравма суставов, множественные ожоги и переломы туловища.

Еще более 10 человек с ожогами различной степени тяжести эвакуированы в ожоговый центр. В настоящее время каждому из пострадавших оказывается необходимая медицинская помощь.

Стоит отметить, что из-за сильного взрыва произошло обрушение конструкций, из-за чего часть людей оказались под завалами. Спустя несколько часов спасатели извлекли из-под завалов живых трех человек и передали их бригаде скорой медицинской помощи.

На данный момент причины взрыва неизвестны. Для установления причин взрыв, размера ущерба, а также других обстоятельств, имеющих значение по делу, назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек", а также "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек".

Напомним, в Соломенском районе Киева 13 января произошел пожар в одном из торгово-развлекательных центров. Предварительно огонь возник в детской комнате, из ТРЦ эвакуировали около 200 человек.

Ранее сообщалось, что 13 января в Санкт-Петербурге (РФ) произошел мощный пожар. Площадь огня распространилась на 50 тыс. кв. метров, а огромный столб черного дыма было видно за несколько километров.

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