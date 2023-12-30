Водителю украинского микроавтобуса, который попал в ДТП в Польше, выдвинули обвинение

В Польше предъявили обвинения водителю микроавтобуса с украинской регистрацией, который 21 декабря попал в ДТП возле границы с Украиной. В результате аварии погиб один человек, еще восемь получили травмы.

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Женщине грозит до восьми лет заключения. Об этом сообщила представитель полиции в городе Томашев Любельский (юго-восток Польши) Малгожата Павловская в пятницу, 29 декабря, передает Укринформ.

"Прокуратура выдвинула этой женщине обвинение в совершении ДТП, однако ее не задержали. За совершение аварии с летальным исходом ей грозит тюремное заключение от шести месяцев до восьми лет", – сказала Павловская.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде залога. По данным прокуратуры, управляя автомобилем 42-летняя женщина превысила допустимую скорость и как следует не наблюдала за ситуацией на дороге.

Отметим, что авария произошла на автодороге №17 в районе населенного пункта Белжец Люблинского воеводства (приблизительно в 30 км от границы с Украиной). Микроавтобус, который ехал в направлении границы, вовремя не затормозил и наехал на грузовик Volvo, стоявший в очереди к польско-украинской границе в пункте пропуска "Гребенне-Рава Русская".

В транспорте в момент ДТП находились девять человек, все граждане Украины. Один человек погиб, все остальные были госпитализированы.

Как сообщал OBOZ.UA, в смертельном ДТП в Польше, которое произошло ранним утром 19 ноября, погибла шестилетняя дочь украинского воина из Ривненщины Тараса Марчука. Маленький сын и жена защитника госпитализированы в тяжелом состоянии.

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