'Заставило задуматься': Орбан прокомментировал запуск Россией 'Орешника', но Украину снова не поддержал

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что якобы сильно озабочено тем, что россияне запустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету "Орешник". Такие действия указывают на то, что война в Украине стала более опасной.

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Такие заявления прозвучали во время интервью премьера государственному радио, которое цитирует издание Index. Премьер также обвинил Европейский парламент в том, что он якобы планирует усилить интенсивность войны на украинской территории.

"Мы находимся в сложной ситуации, мы никогда не были так близки к миру, и война никогда не была такой опасной", – отметил Виктор Орбан и добавил, что не хочет, чтобы межконтинентальная баллистическая ракета, способная доставлять ядерные боеголовки, была где-то сброшена. Если это произойдет, "это будет мировая война с ядерным содержанием".

По словам венгерского премьера, Европарламент по-прежнему хочет продолжения войны и даже хочет повысить ее интенсивность.

"Они сказали, что мы должны еще больше поддерживать украинцев перед Трампом, Америка тоже решила в последние дни, и, к сожалению, эффект Трампа в войне пока не ощущается ", – заявил он.

Напомним, в четверг, 21 ноября, страна-агрессор Россия применила против Украины баллистическую ракету средней дальности, ударив по городу Днепр. Через несколько часов после атаки, глава Кремля Владимир Путин публично признался в очередном военном преступлении в специальном видеообращении и заявил, что на Днепр "в целях боевого испытания" была запущена ракета "Орешник" в ее гиперзвуковом безъядерном варианте.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор заявил, что РФ может использовать ракету "Орешник" для ударов по центрам принятия решений в Киеве. Глава Кремля сравнил эффект от падения ракеты с падением метеорита, от которого образуются целые озера.

Он отметил, что "Орешник" способен поражать цели на глубине 3-4 этажа даже в укрепленных сооружениях. А удар несколькими такими ракетами по своей мощности сравним с ядерным ударом. По его словам, ракету можно сделать еще более мощной, но уже сейчас она является высокоточным оружием. Он также добавил, что испытания "Орешника" направлены на дальнейшее усовершенствование системы.

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