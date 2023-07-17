Западные СМИ сообщили об утечке секретных данных в США и Германии: причиной назвали невнимательность и антивирус

Западные СМИ сообщили о нескольких истоках секретных данных США, Германии и других стран. С этой проблемой столкнулись американские и немецкие спецслужбы, а также сотрудники официальных органов Нидерландов, Тайваня и Великобритании. Причиной утечки стали невнимательность сотрудников и антивирус VirusTotal.

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Так, Financial Times сообщила, что сотни тысяч электронных писем американских военных, в том числе содержащие конфиденциальную информацию о служащих, ошибочно отправили в Мали из-за опечатки в домене.

Как отметило издание, американцы нередко путают домен оборонных структур США и используют вместо него домен Мали - .ml.

В Вашингтоне переживают за утечку этих данных из-за связей Мали с Россией.

В то же время, издание Spiegel сообщило, что спецслужбы США и Германии столкнулись с утечкой данных своих сотрудников из-за использования ими онлайн-сканера вирусов VirusTotal. Это программное обеспечение принадлежит корпорации Alphabet, владеющей поисковой системой Google.

Речь идет о списке из 5600 имен, включая сотрудников американского Агентства национальной безопасности, киберкомандования США, министерства юстиции и ФБР, а также немецких разведывательных служб, федерального управления криминальной полиции и службы военной контрразведки.

Все они зарегистрированы на платформе IT безопасности VirusTotal.

Также от утечки данных пострадали сотрудники официальных органов Нидерландов, Тайваня и Великобритании. Как сообщило СМИ, в сеть попали только имена и адреса их электронной почты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В апреле газета The New York Times заявила о появлении в сети секретных документов США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку. В Вашингтоне признали, что масштаб такой утечки вместе с чувствительностью самих данных может нанести огромный ущерб.

В то же время, некоторые из военных данных не прошли проверку оригинальности – в Белом доме назвали их подделкой.

Ведущую роль в распространении данных по утечке сыграл антиукраинский Telegram-канал Donbass Devushka. Одним из его администраторов была бывшая унтер-офицерша ВМС США Сара Биллс.

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