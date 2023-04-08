В сеть попали новые секретные документы США об Украине, Китае и Ближнем Востоке: в Пентагоне указали на риски – NYT

В социальных сетях появилась новая порция документов под грифом "секретно", которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Китаю и Ближнему Востоку. Это обеспокоило Пентагон, ведь только накануне стало известно об утечке информации с детальным описанием планов США и НАТО по усилению ВСУ перед ожидаемым контрнаступлением.

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В открытий доступ могло "просочиться" более сотни секретных документов, и официальные лица Вашингтона признали, что масштаб такой утечки вместе с чувствительностью самих данных может нанести огромный ущерб. Новые детали скандала раскрыла газета The New York Times.

По данным издания, представитель американской разведки назвал повторную утечку "ужасом для группы "Пяти глаз", имея в виду США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду, которые активно обмениваются разведывательной информацией.

Отмечается, что новые документы были найдены в Twitter и других сайтах 7 апреля, спустя день после того, как в администрации Байдена заявили, что расследуют потенциальную утечку секретных украинских военных планов.

NYT пишет, что один из слайдов, датированный 23 февраля 2023 года, имеет отметку "Секрет/NoForn", что означает, что он не предназначен для передачи другим странам. Экс-чиновник Пентагона Мик Малрой заявил, что такая утечка является "значительной дырой в безопасности", что может помешать украинскому военному планированию. В то же время обнародованные документы он назвал лишь "верхушкой айсберга".

"Поскольку в основном были опубликованы фото документов, похоже, что это была умышленная утечка, совершенная кем-то, кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО… Пока представители Пентагона и агентств национальной безопасности исследовали источник документов, появившихся в Twitter и Telegram, еще один появился на 4chan – анонимной доске объявлений. Это карта, которая якобы показывает состояние войны в восточноукраинском городе Бахмут. Но эта утечка документов, похоже, выходит далеко за пределы секретных материалов по военным планам Украины", – процитировало его издание.

Эксперты по безопасности, просмотревшие документы, попавшие в соцсети, говорят, что эта новая порция данных также включает в себя конфиденциальные слайды о Китае, Индийско-Тихоокеанском театре военных действий, Ближнем Востоке и терроризме.

За закрытыми дверями, указывает NYT, сотрудники национальной безопасности США пытаются найти виновного. Один из чиновников заявил, что документы, вероятно, поступили не от украинской стороны, поскольку у нее не было доступа к конкретным планам, имеющим маркировку офисов Объединенного штаба Пентагона. Другой же признал, что определить, как произошла утечка, можно будет только после того, как будет установлено, кто из чиновников имел к ним доступ.

Аналитик нидерландского сайта расследований Bellingcat Арик Толер говорит, что первая часть документов была опубликована еще в начале марта на Discord – платформе чата в соцсетях, популярной среди любителей видеоигр.

NYT процитировала и командира батальона Национальной гвардии Украины, подполковника Юрия Березу, который считает, что на подобные новости об утечке информации не стоит обращать внимания. По его словам, информационная война настолько интенсивна, что "мы уже не можем определить, где правда, а где ложь".

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля The New York Times известила, что в сеть попали секретные документы с планами США и НАТО по усилению ВСУ перед запланированным контрнаступлением. При этом они были изменены в некоторых частях по сравнению с начальным форматом, завышая западные оценки количества погибших воинов ВСУ и занижая оценки ликвидированных оккупантов.

Пропагандисты РФ решили использовать эту информацию в своих целях и отредактировали ее. Корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов показал оригинальные данные и результаты российского фотошопа.

В Офисе президента Украины отметили, что опубликованные данные, вероятно, содержат статистический анализ поставок вооружения. Там заверили, что о реальных планах контрнаступления российские войска узнают первыми.

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