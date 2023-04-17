К сливу секретных документов Пентагона может быть причастна экс-офицер ВМС США: она вела антиукраинский Telegram-канал. Фото

Ведущую роль в распространении документов из утечки Пентагона сыграл антиукраинский Telegram-канал Donbass Devushka. Одним из администраторов канала была бывшая унтер-офицерша Военно-морских сил США Сара Билс.

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Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal. Билс разоблачили участники сообщества Североатлантическая организация Fella (NAFO), которая борется с российской пропагандой.

Женщина выдавала себя в сети за российскую еврейку из Луганска, однако на самом деле оказалась разведенной женщиной средних лет из Нью-Джерси и ветераном ВМС США.

Билс создала обширную сеть социальных сетей в Twitter, Telegram и YouTube, став лицом российской пропаганды, собирая деньги и продавая товары для России.

Используя разные псевдонимы, в том числе CheburekiVibes, MeatballSubZero, YuGopnik, GhostofLugansk, она набрала 135 000 подписчиков на свой подкаст, в котором она говорит с "русским" акцентом.

Отмечается, что через Donbass Devushka были обнародованы четыре секретных документа Пентагона.

В то же время уточняется, что нет доказательств того, что Биллc во время службы использовала свой доступ к секретным данным для их кражи. Сама женщина также отрицает свою личную причастность.

"Я, очевидно, знаю серьезность сокровенных секретных материалов. Мы их не сливали", – заявила она.

Напомним, 7 апреля стало известно, что в сеть попали секретные документы с планами США и НАТО по усилению ВСУ. Всего было слито более 100 секретных документов Пентагона, содержащих информацию не только об Украине, но и о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке. Министерство юстиции США и Пентагон начали расследование по факту появления документов в сети.

Впоследствии был установлен виновник ливней. В США арестовали подозреваемого в утечке секретной информации Пентагона 21-летнего военнослужащего Национальной гвардии ВВС Джека Тейшейру. Причиной публикации секретных документов вроде бы стало его желание покрасоваться информированностью перед членами созданной им группы Thug Shaker Central, которые объединились на почве общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

Как выяснилось позже, Тейшейра отвечал за работу коммуникационной сети, именно благодаря этому он имел доступ к секретным материалам.