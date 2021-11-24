Замгенсека НАТО о войсках Путина у границ Украины: действия России сейчас крайне необычны

В НАТО считают нынешнее крупное расширение российского военного присутствия вокруг Украины крайне необычным. В Альянсе допускают необходимость провести деэскалацию, а также убеждают российскую сторону отказаться от военного наращивания.

Об этом заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью "Радио Свобода". Он отметил, что РФ "притворяется", заверяя, что проводит таким образом учения на своей территории (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это очень необычно, и мы убеждаем российскую сторону отказаться от военного наращивания, которое происходит практически по всему периметру Украины", – подчеркнул Джоанэ.

Видео дня

Он настаивает на необходимости избежать "риска ложных интерпретаций и эскалации".

"Повторю: НАТО является организацией для сдерживания угроз, и риторика, что НАТО представляет потенциальную угрозу для России, просто неверная", – заявил заместитель Генсекретаря НАТО.

"Мы также поддерживаем усилия международного сообщества найти дипломатическое решение затянувшейся проблеме восточной Украины, нормандский процесс, другие попытки международного сообщества сделать это", – добавил политик.

По его словам, НАТО и ЕС выступают с одних позиций в вопросах Украины, Молдовы и Грузии, считая их сильными партнерами, поэтому обеспокоены необычной военной активностью России.

"Но я не буду спекулировать на предмет того, что является причиной столь странных действий российских военных вокруг Украины", – подчеркнул Джоанэ.

Он в который раз подтвердил, что Альянс полностью поддерживает Украину и будет и дальше оказывать ей политическую и практическую помощь. Также Джоанэ подчеркнул, что в НАТО по-прежнему рассматривают Крым как суверенную территорию Украины, незаконно оккупированную Российской Федерацией, и так будет всегда.

Напомним, во Франции ранее выразили обеспокоенность из-за фактов наращивания РФ своих войск вдоль украинской границы, а также предупредили, что вторжение в Украину обернется для страны-агрессора тяжелыми последствиями.

В последние недели США предупредили европейских союзников о том, что Россия может планировать новое вторжение в Украину. Чиновники опираются на данные разведки, говорящие о наращивании российских войск и вооружения вдоль границ.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность по поводу увеличения присутствия российских войск вокруг Украины, в Белоруссии, вдоль российско-белорусской границы и в Калининградском округе России. Он считает это еще одним инструментом, который можно использовать для прямой атаки. Последующую координацию своих действий по этому поводу он обсудил с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

По данным Минобороны Украины, численность российской армии у наших границ составляет около 90 тысяч человек. В Кремле же традиционно отрицают вероятность конфликта, но напоминают о "красных линиях" Москвы.

На Западе начали заявлять о наращивании российского военного контингента на восточной границе Украины еще с начала ноября. Ситуация развивается по нарастающей: информация об активности армии вблизи нашей страны сначала появилась в американских СМИ, а после ее подтвердили и в Пентагоне.

Как сообщал OBOZREVATEL: