Франция предупредила РФ о тяжелых последствиях в случае вторжения в Украину
Власти Франции выразили обеспокоенность из-за фактов наращивания Российской Федерацией своих войск вдоль украинской границы. В то же время предупредили, что вторжение в Украину обернется для страны-агрессора тяжелыми последствиями.
Официальную позицию Парижа озвучил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан. Как передает Bloomberg, накануне чиновник выступил в эфире радио RTL.
"Любое нарушение границы, любое вторжение приведет к крайне тяжелым последствиям", – подчеркнул он.
В последние недели США предупредили европейских союзников о том, что Россия может планировать новое вторжение в Украину. Чиновники опираются на данные разведки, говорящие о наращивании российских войск и вооружения вдоль границ.
Ле Дриан отметил, что здесь важно найти "способ работать вместе". По его словам, в последние месяцы авторитарные склонности главы РФ Владимира Путина проявляются все больше.
При этом глава французского МИД выразил убеждение, что свое влияние Российская Федерация должна использовать для разрешения миграционного кризиса в Беларуси.
"Именно сейчас время для России надавить (на Беларусь. – Ред.)", – сказал он, подчеркнув, что самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко своими действиями может создать настоящую гуманитарную катастрофу.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность по поводу увеличения присутствия российских войск, в том числе вокруг Украины, вдоль российско-белорусской границы и в Калининградском округе РФ. По словам польского чиновника, это еще один инструмент, который страна-агрессор может использовать для прямой атаки.
О том, что сейчас происходит возле украинской границы и действительно ли Российская Федерация может прибегнуть к наступлению, – читайте в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что РФ может напасть на Украину уже в январе или феврале 2022 года.
ИноСМИ опубликовали и карту по оценкам украинской разведкой того, как будет разворачиваться потенциальное нападение страны-агрессора. Она демонстрирует, что десятки тысяч военных и множество техники будто бы "пытаются" взять Украину в кольцо.
В ответ пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал это "искусственно созданной истерией". По его убеждению, на фоне этого украинцы "будут на провокации", чтобы оправдать заявления Запада.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что концентрацией своих войск на территории Украины РФ стремится поднять ставки в будущих переговорах. Однако, по его словам, наша страна уже не допустит повторения ситуации, как в 2014-м, и сможет дать отпор агрессору.