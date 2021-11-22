Франция предупредила РФ о тяжелых последствиях в случае вторжения в Украину

Власти Франции выразили обеспокоенность из-за фактов наращивания Российской Федерацией своих войск вдоль украинской границы. В то же время предупредили, что вторжение в Украину обернется для страны-агрессора тяжелыми последствиями.

Официальную позицию Парижа озвучил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан. Как передает Bloomberg, накануне чиновник выступил в эфире радио RTL.

"Любое нарушение границы, любое вторжение приведет к крайне тяжелым последствиям", – подчеркнул он.

В последние недели США предупредили европейских союзников о том, что Россия может планировать новое вторжение в Украину. Чиновники опираются на данные разведки, говорящие о наращивании российских войск и вооружения вдоль границ.

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Ле Дриан отметил, что здесь важно найти "способ работать вместе". По его словам, в последние месяцы авторитарные склонности главы РФ Владимира Путина проявляются все больше.

При этом глава французского МИД выразил убеждение, что свое влияние Российская Федерация должна использовать для разрешения миграционного кризиса в Беларуси.

"Именно сейчас время для России надавить (на Беларусь. – Ред.)", – сказал он, подчеркнув, что самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко своими действиями может создать настоящую гуманитарную катастрофу.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность по поводу увеличения присутствия российских войск, в том числе вокруг Украины, вдоль российско-белорусской границы и в Калининградском округе РФ. По словам польского чиновника, это еще один инструмент, который страна-агрессор может использовать для прямой атаки.

О том, что сейчас происходит возле украинской границы и действительно ли Российская Федерация может прибегнуть к наступлению, – читайте в нашем материале.

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