Заместитель генсека НАТО заверил, что у России нет сил для нападения на одну из стран-членов

Россия пока не имеет ни намерений, ни возможностей напасть ни на одну из стран НАТО. Однако Москва разворачивает против Запада гибридную войну.

Об этом заявил заместитель генсека Альянса Мирча Джоанне в интервью Radio Unirea FM. Его цитирует издание Digi24.

"Очевидно, что Россия на данный момент не имеет ни намерений ни возможности военно атаковать любое государство НАТО, но против нас начата тотальная гибридная война, и мы видим кибератаки, дезинформацию, диверсии, акты насилия и убийства", – сказал Мирча Джоане.

По словам представителя Альянса, сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и общественных трансформаций беспрецедентной сложности.

"Поэтому я могу сказать только одно: слава Богу, что мы в НАТО, из-за вопросов безопасности военного и производного характера мы находимся в очень сильном альянсе", – отметил Джоан.

Он также добавил, что в настоящее время НАТО находится в процессе адаптации и трансформации, чего не было раньше за последние десятилетия, в частности, в оборонных планах и путем увеличения военного производства.

Напомним, в Бундесвере считают, что Россия может подготовиться к нападению на НАТО через 5-8 лет. Для этого РФ сначала потребуется восстановить свои силы, истощенные в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

В НАТО предупредили, что гражданское население на Западе должно готовиться к "тотальной войне" с Россией. Об этом заявил голландский адмирал и глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он отметил, что вооруженные силы уже настроены на этот случай. Однако гражданские граждане также должны быть готовы к войне, которая может повлечь за собой значительные изменения в их повседневной жизни.

Литва и Польша запланировали провести совместные военные учения с целью усиления защиты Сувальского коридора. Учения могут состояться уже в апреле.

НАТО 22 января начала наибольшие военные учения за последние десятилетия под названием "Непреклонный защитник 2024" (Steadfast Defender 2024), которые продлятся до конца мая. Последние подобные учения НАТО прошли еще во времена "холодной войны" в 1988 году.

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