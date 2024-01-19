В НАТО заявили, что гражданское население на Западе должно готовиться к 'тотальной войне' с Россией

Голландский адмирал и глава военного комитета НАТО Роб Бауэр предупредил, что население на Западе должно готовиться к возможному конфликту с Россией. Он отметил, что вооруженные силы уже настроены на случай войны.

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Однако гражданское население также должно быть готово к войне, которая может повлечь за собой значительные изменения в его повседневной жизни. Об этом сообщает Sky News.

"Мы должны осознать, что мир – это не данность, что мы живем в мире. И именно поэтому мы (силы НАТО. – Ред.) готовимся к конфликту с Россией… Но дискуссия гораздо шире. Это также промышленная база и люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль", – заявил адмирал.

Бауэр также выразил мнение, что Швеция правильно поступила, когда в начале текущего месяца призвала свое население готовиться к возможной войне.

"Все начинается с осознания того, что не все можно предсказать и не все будет хорошо в течение следующих 20 лет", – сказал он.

Предупреждение чиновника прозвучало незадолго до начала крупнейших учений НАТО со времен холодной войны, в ходе которых Альянс планирует усовершенствовать свою готовность противостоять вторжению российских войск.

Отмечается, что в рамках учений Steadfast Defender, которые продлятся до мая, примут участие около 90 тысяч военнослужащих, включая 20 тысяч военнослужащих из Великобритании.

Ранее Бауэр уже призвал страны Запада готовиться к эпохе, когда "что угодно может произойти в любой момент", включая возможность войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран, вероятно, начнет поставки ракет своему союзнику – стране-агрессору России – для войны против Украины. Кремль уже не раз просил о такой помощи.

Напомним, что адмирал Роб Бауэр заявил, что с военной точки зрения действия оккупационных войск России в Украине практически неэффективны. В то же время украинская армия добивается на фронте успеха – бойцы освободили около 50% оккупированной территории, а также наносят глубокие удары и разрушают ключевые российские способности к ведению войны.

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