'Несокрушимый защитник': НАТО начинает наибольшие учения со времен 'Холодной войны', будут задействованы 90 тыс. военных

НАТО 22 января начинает наибольшие военные учения за последние десятилетия под названием "Непреклонный защитник 2024" (Steadfast Defender 2024), которые продлятся до конца мая. Последние подобные учения НАТО прошли еще во времена "холодной войны" в 1988 году.

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Об этом сообщает DW. Эти маневры привлекут примерно 90 тысяч участников и направлены на симуляцию конфликта с "практически равным противником".

Участие в масштабных военных учениях "Непреклонный защитник 2024" примут все страны НАТО и Швеция, которая является страной-кандидатом на вступление в Альянс. Маневры, которые продлятся до конца мая, охватят европейскую территорию от Норвегии до Румынии. Сценарий учений Steadfast Defender предполагает ситуацию нападения России на территорию союзников, активирующую статью пятую Договора НАТО о коллективной обороне.

Последние подобные учения НАТО состоялись в 1988 году и привлекли более 125 тысяч солдат. С этого периода крупнейшими военными учениями последних десятилетий считались Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых в 2018 году участвовало более 50 тысяч военнослужащих.

Масштабные учения Steadfast Defender 2024 являются проявлением нового уровня готовности НАТО. В этих учениях также примут участие более 50 кораблей, включая авианосцы и эсминцы, а также более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, а также по меньшей мере 1,1 тысячи боевых машин, среди которых 133 танка и 533 боевых машин пехоты.

По словам главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами Альянса в Европе Кристофера Каволи, эти учения будут демонстрировать способность НАТО проводить и поддерживать сложные операции на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и космосе в течение нескольких месяцев, простираясь тысячи километров от Крайнего Севера до Центрального Восточной Европы и в любых условиях.

"Это рекордное количество войск, которое мы можем задействовать и провести обучение в таких масштабах, по всему Альянсу, через океан, от США до Европы", – заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Кроме того, глава Военного комитета подчеркнул, что война – это дело не только военных, и это затрагивает все общество.

Ранее сообщалось, что в России пытаются представить начинающиеся на этой неделе оборонные учения НАТО Steadfast Defender 2024 как провокацию и агрессию. В министерстве иностранных дел страны-агрессоры обвинили НАТО в продолжении "демонстрации силы" на "пороге России".